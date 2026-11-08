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Ultima zi a Caravanei „Gaudeamus Radio România” de la Reşiţa

Ultima zi a Caravanei „Gaudeamus Radio România” de la Reşiţa

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 07:15 / actualizat: 8 noiembrie 2026, 9:23

Ultima zi a Caravanei „Gaudeamus Radio România” de la Reşiţa invită amatorii de lectură la dosare secrete şi poezie, la Centrul multifuncţional, de la cititori împătimiţi sau tineri aflaţi în căutarea următoarei cărţi preferate, până la scritori, istorici şi personalităţi culturale, „Gaudeamus” a adus împreună generaţii diferite.

La ora 11:00, editura „Şcoala Ardeleană” şi cercetătorul doctor Attila Varga prezintă volumul „Guvernanţi şi români. ‘Dosarul maghiar’. Odiseea Arhivei Secrete a Ministerului Regal Maghiar de Interne şi importanţa sa pentru istoria românilor (1868-1918)”, sub semnătura redutabililor Liviu Maior, Ioan Bolovan şi Varga Attila. Reşiţeanul Attila Varga, cercetător în cadrul Academiei Române, filiala Cluj, spune povestea descoperirii în arhivele româneşti a arhivei secrete maghiare, preluată de Armata Română după ocuparea Budapestei, în 1919.

La ora 12:00, preşedintele Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, Robert Şerban, îşi va lansa volumul „Ştiu pe cineva”, apărut la editura Polirom, iar de la ora 13:30, editura reşiţeană „Tim” argumentează de ce este Reşiţa „Oraşul cu poeţi”. Dezbaterea zilei, de la ora 14:00, lansează întrebarea: „Mai este nevoie de edituri locale? Mai au ele un rol, în condiţiile în care în oraşele mici a mai rămas cel mult o librărie?” Un final de „Gaudeamus”, aşadar, cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio din România, care îşi aşteaptă publicul la fel de entuziast precum în zilele precedente.

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