România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat premierul Luca Niculescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 07:22

România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat optimist aseară premierul Luca Niculescu.

El a spus că mizează pe un plan naţional de relansare de proporţii, în valoare de multe miliarde. Într-un interviu la Antena 3 CNN, şeful Executivului a subliniat că stimularea producţiei şi atragerea investitorilor reprezintă priorităţi absolute pe agenda Guvernului. În acest sens, premierul a anunţat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie, o măsură destinată să sprijine companiile. Astfel vor veni şi mai mulţi bani la bugetul de stat pe anul viitor, despre care Luca Niculescu a precizat că trebuie să respecte acordurile fiscale stabilite cu Comisia Europeană, fără a impune noi taxe:

Luca Niculescu: Avem nevoie de un buget care să se înscrie în coordonatele fiscal-bugetare cu care ne-am angajat în faţa Comisiei Europene, avem agenţiile de rating care vin în ianuarie, în februarie şi în martie, în acelaşi timp, trebuie să fie un buget care să răspundă şi nevoilor românilor. Românii sunt, după doi ani dificili, în care preţurile au crescut, după doi ani în care au existat creşteri de TVA şi alte taxe, cred că este greu să mai vii cu altfel de măsuri de genul acesta. Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul este să-şi strângă lui însuşi cureaua, să încerce să colecteze mai mult, de fapt nu să încerce, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune şi după aceea să se gândescă la alte impozite sau taxe pentru cetăţeni, dar nu este ceva la care vrem să ne gândim.

Premierul a mai spus că i-a cerut ministrului Energiei un raport pe baza căruia să fie pregătit un pachet de măsuri pentru valorificarea mai bună a resurselor energetice şi identificarea unor soluţii prin care consumatorii vulnerabili şi companiile să beneficieze de energie la preţuri mai mici. (Rador/ FOTO gov.ro)