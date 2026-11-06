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Zilele Bibliotecii 2026: șase zile dedicate lecturii și întâlnirilor cu publicul botoșănean

Zilele Bibliotecii 2026: șase zile dedicate lecturii și întâlnirilor cu publicul botoșănean

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 06:51

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani organizează, în perioada 9–14 noiembrie 2026, o nouă ediție a Zilelor Bibliotecii.

Programul reunește activități pentru copii și lansare de carte, găzduite de secțiile și filialele instituției.

Realizate în colaborare cu grădinițe și școli din Botoșani, activitățile îi invită pe copii să descopere bucuria lecturii, să își folosească imaginația și să cunoască biblioteca drept un loc al poveștilor, al creativității și al întâlnirilor cu ceilalți.

În perioada 9–13 noiembrie, vor fi prezentate cinci expoziții tematice:

  • „Biblioteca, între pagini și vremuri” – expoziție de articole de presă, la Centrul de informare comunitară;
  • „Fiecare carte, o comoară!” – expoziție de monografii din județul Botoșani, în Sala de lectură;
  • „Biblioteca poveștilor magice” – expoziție de carte, la Secția de împrumut carte pentru copii;
  • „Lumea în pagini: Memorii, Jurnale, Știință” – expoziție de carte, în Sala de lectură;
  • „Refugiul cititorilor: cărți de citit într-o viață” – expoziție de carte, la Secția de împrumut pentru adulți.

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani invită publicul să descopere expozițiile și să se alăture evenimentelor dedicate cărții, lecturii și comunității. (Comunicat Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani)

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