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Prima dintre cele două unităţi ale Centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită la aproape patru luni de când fusese oprită

Prima dintre cele două unităţi ale Centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită la aproape patru luni de când fusese oprită

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 07:28

Prima dintre cele două unităţi ale Centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită la aproape patru luni de când fusese oprită din cauza debitului scăzut al Dunării, care asigură răcirea reactoarelor.

Astăzi va avea loc resincronizarea unităţii la sistemul energetic naţional astfel încât mâine să ajungă la capacitatea maximă.

Sorin Cealera – Pornirea unei unităţi nucleare este o operaţiune complexă şi se desfăşoară cu respectarea riguroasă a cerinţelor de securitate nucleară. Funcţionarea Unităţii 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspiraţie. Prin urmare, pornirea Unităţii 2 depinde de o creştere susţinută a nivelului Dunării. Doar prin îndeplinirea acestor condiţii, Unitatea 2 va putea fi repornită şi sincronizată ulterior la sistemul energetic naţional. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, cauzat de seceta severă. Din considerente de securitate nucleară, specialiştii centralei au hotărât atunci că operarea nu poate continua în condiţii de siguranţă. Criza hidrologică a dus ulterior şi la oprirea Unităţii 2. Centrala nucleară de la Cernavodă asigură 20% din energia la nivel naţional prin cele două unităţi care furnizează fiecare câte 700 de megawaţi în sistemul energetic naţional.

Producţia de energie la nivel naţional mai este asigurată din: surse hidro – 30%, gaze naturale – 17%, eoliană – aproximativ 15%, cărbune – 13%, şi solară, cu o medie de 5%. (Rador/ FOTO nuclearelectrica.ro)

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