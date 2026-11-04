Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 09:37

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică.

Alocările vin după rectificarea bugetară prin care sistemul sanitar a primit în total 8,3 miliarde de lei.

Ministrul Alexandru Rogobete afirmă că astfel presiunea financiară asupra spitalelor s-a redus semnificativ şi că fondurile necesare programelor naţionale şi serviciilor medicale vor fi disponibile începând de săptămâna aceasta. Pe de altă parte, el a anunţat că la Spitalul Clinic CF2 din Bucureşti este în curs de amenajare un centru modern de diabet, nutriţie şi boli metabolice printr-o investiţie realizată de Organizaţia „Salvaţi Copiii”. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete este necesară o modificare legislativă pentru ca ministerul să poată finanţa investiţii în spitalele aflate în subordine a Universităţilor de Medicină.

Alexandru Rogobete: Acest spital este transferat din subordinea Ministerului Transporturilor, este în subordinea Universităţii de Medicină în acest moment şi e o noutate, aş putea spune, spitale în reţeaua universităţilor şi atunci e nevoie de o adaptare legislativă, nu complicată, dar pentru a putea finanţa şi pentru a putea sprijini reabilitarea şi dotarea cu echipamente medicale avem nevoie de această modificare legislativă şi m-am angajat să susţinem spitalul şi echipa „Salvaţi Copiii” pentru acest lucru.

Alexandru Rogobete a mai spus că educaţia pentru sănătate ar putea fi introdusă ca disciplină obligatorie în şcoli şi că a avut deja discuţii în acest sens cu ministrul educaţiei. (Raor/ FOTO agerpres.ro)