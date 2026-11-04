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Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț rămâne astăzi fără apă caldă și căldură

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț rămâne astăzi fără apă caldă și căldură

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 07:51

Furnizarea apei calde și a căldurii va fi întreruptă temporar, astăzi, în tot Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Măsura este necesară pentru înlocuirea unor cazane din centrala termică, iar reluarea furnizării este estimată în jurul orei 17:00, potrivit conducerii unității medicale.

Ora poate varia în funcție de desfășurarea lucrărilor.

Totodată, aproximativ 80 de locuri de parcare din curtea spitalului sunt indisponibile.

Restricția este estimată să dureze între patru și șase săptămâni și are legătură cu organizarea șantierului, accesul utilajelor și lucrările de înlocuire a acoperișului de la Spitalul Vechi.

În aceeași zonă se desfășoară și lucrări pentru devierea rețelelor de apă și canalizare, necesare construirii noii clădiri de Politraumă. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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