(FOTO/ AUDIO) O expoziție dedicată operelor pictorului francez Henri Matisse a fost vernisată în cadrul Palatului Culturii din Iaşi



Opere ale maestrului francez Henri Matisse pot fi admirate, începând de astăzi, la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul comemorează 72 de ani de la decesul pictorului, unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai artei secolului al XX-lea și, totodată, unul dintre principalii inițiatori ai artei moderne.

Lucrările vor rămâne expuse până la 10 ianuarie anul viitor, în sala Tezaur a complexului muzeal.

Acestea reprezintă litografii după operele realizate în ultima perioadă din viața pictorului, a precizat colecționarul Alexandru Șerban:

Expoziția dedicată lui Henri Matisse este cea de-a cincea de talie internațională, găzduită anul acesta de Palatul Culturii din Iași.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)