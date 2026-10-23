Fostul șef al Permiselor Neamț, sub control judiciar pentru trafic de influență și luare de mită

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 19:20

Fostul şef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ, comisarul şef Lucian-Nicolae Gabur, a fost pus sub control judiciar, pentru 60 de zile, de procurorii DNA Bacău, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de trafic de influenţă şi patru infracţiuni de luare de mită.

Amintim că acesta a fost reţinut, ieri, pentru 24 de ore.

Potrivit DNA Bacău, în schimbul unor sume de bani , bărbatul le-ar fi promis celor care susțineau proba practică pentru obținerea permisului că vor admiși.

La domiciliul acestuia a fost identificată suma de 10.500 de euro, care a fost pusă sub sechestru, mai arată procurorii anti-corupţie.

Acesta are obligaţia de a depune până la data de 30 octombrie 2026 o cauţiune în cuantum de 50.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia DNA. (Comunicat DNA)