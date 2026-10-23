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Fostul șef al Permiselor Neamț, sub control judiciar pentru trafic de influență și luare de mită

Fostul șef al Permiselor Neamț, sub control judiciar pentru trafic de influență și luare de mită

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 19:20

Fostul şef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ, comisarul şef Lucian-Nicolae Gabur, a fost pus sub control judiciar, pentru 60 de zile, de procurorii DNA Bacău, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de trafic de influenţă şi patru infracţiuni de luare de mită.

Amintim că acesta a fost reţinut, ieri, pentru 24 de ore.

Potrivit DNA Bacău, în schimbul unor sume de bani , bărbatul le-ar fi promis celor care susțineau proba practică pentru obținerea permisului că vor admiși.

La domiciliul acestuia a fost identificată suma de 10.500 de euro, care a fost pusă sub sechestru, mai arată procurorii anti-corupţie.

Acesta are obligaţia de a depune până la data de 30 octombrie 2026 o cauţiune în cuantum de 50.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia DNA. (Comunicat DNA)

 

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