Sfântul Andrei – credință, tradiții și superstiții, la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 12:07

Complexul Muzeal Național „Moldova”, prin Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Hârlău, organizează vineri, 27 noiembrie 2026, în intervalul orar 12:00–15:00, activitatea de pedagogie muzeală „Sf. Andrei – Credință, tradiții, superstiții”, dedicată valorificării și transmiterii către tânăra generație a unor practici și credințe tradiționale asociate sărbătorii Sfântului Andrei.

Activitatea propune un dialog între specialiști în muzeografie, profesori și elevi ai Liceului Tehnologic Hârlău, având ca punct de plecare tradițiile, ritualurile și superstițiile care au marcat calendarul popular și viața comunităților de altădată.

În cadrul întâlnirii, participanții vor descoperi semnificațiile unor obiceiuri specifice nopții de Sfântul Andrei, precum și rolul credințelor populare în mentalitatea tradițională, în relația omului cu natura și în imaginarul colectiv. Dialogul intergenerațional va oferi prilejul unei reflecții asupra modului în care aceste practici s-au păstrat, transformat sau au dispărut treptat din viața cotidiană.

Prin această inițiativă, muzeul își propune să readucă în atenția publicului tradiții care, în contextul schimbărilor societății contemporane și al desprinderii de lumea arhaică, riscă să fie uitate, contribuind astfel la păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

Activitatea se înscrie în programul educațional al Muzeului Viei și Vinului din Hârlău, prin care patrimoniul muzeal devine un spațiu de învățare, dialog și întâlnire între generații.