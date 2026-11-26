BORN TO TOUCH ajunge la Bacău cu două seri de spectacole dedicate corpului, memoriei și relației cu ceilalți (comunicat de presă)

Corpul, memoria, atingerea și relația cu celălalt devin teme de explorare artistică în cadrul proiectului cultural BORN TO TOUCH, care ajunge la Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău, pe 27 și 28 noiembrie.

Publicat de isoreanu, 26 noiembrie 2026, 11:21

Publicul din Bacău este invitat, pe 27 și 28 noiembrie, la două seri dedicate dansului contemporan și artelor performative, în cadrul proiectului cultural BORN TO TOUCH. Evenimentele vor avea loc la Teatrul Municipal „Bacovia”, în Sala Studio, iar accesul publicului este gratuit.

Programul debutează vineri, 27 noiembrie, de la ora 19:00, cu prezentarea unei instalații performative realizate de participanții din Bacău în cadrul laboratorului de creație BORN TO TOUCH. Seara va continua cu performance-ul „BORN(E)”, semnat de coregrafele Maria-Luiza Dimulescu și Maria Beatrice Oneț.

Spectacolul „BORN(E)” pornește de la 18 interviuri realizate cu persoane cu vârste cuprinse între 8 și 90 de ani și explorează felul în care corpul păstrează memoria experiențelor trăite. Vocile, gândurile și chipurile celor intervievați conturează o perspectivă asupra trecerii timpului, a transformărilor fizice și emoționale și a identității umane.

Tot vineri va fi prezentată instalația colectivă rezultată în urma unui laborator de creație desfășurat timp de cinci zile la Bacău. Coordonat de Maria-Luiza Dimulescu, Maria Beatrice Oneț și Mariana Gavriciuc, laboratorul a reunit participanți într-un proces artistic bazat pe mișcare, improvizație, scriere creativă, interviu și reflecție colectivă.

Programul continuă sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 19:00, cu instalația performativă participativă „on the poetics of touch”, creată de coregrafa Mariana Gavriciuc. Lucrarea explorează atingerea ca formă de comunicare și apropiere între oameni, invitând publicul să devină parte a experienței artistice. La Bacău, instalația le are ca performere pe Andrada Costin și Laura Murariu.

Proiectul BORN TO TOUCH explorează corpul ca spațiu al memoriei, al relațiilor și al transformării, pornind de la două direcții: corpul ca arhivă vie a experiențelor și corpul ca teritoriu al comunicării și vulnerabilității.

Ambele evenimente au intrare liberă și se desfășoară la Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău, în Sala Studio.

Proiectul este produs de Asociația Unfold Motion și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).