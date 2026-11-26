2 din 3 joburi postate anul acesta aveau beneficii extrasalariale menționate în anunțul de angajare. Tichetele de masă, beneficiile medicale și bonusurile sunt cele mai frecvente

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 09:43 / actualizat: 26 noiembrie 2026, 10:46

București, 26 noiembrie 2026: Aproape 70% dintre pozițiile pentru România postate pe eJobs.ro anul acesta au avut cel puțin un beneficiu menționat în anunțul de angajare. La nivelul întregii platforme, care include și joburile din străinătate, ponderea a fost de 63%, dintr-un total de peste 200.000 de locuri de muncă postate. Tichetele de masă sunt beneficiul cel mai des oferit, 35,7% dintre joburi avându-le menționate în anunțul de angajare. Urmează abonamentele, asigurările și serviciile medicale private (25%), bonusurile de performanță sau vechime (24,8%) și trainingul, cursurile și certificările (17,8%). Lista este completată de programul flexibil (14,9%), decontarea transportului sau combustibil (9,9%), primele de sărbători (9,2%), zilele libere suplimentare (6,9%), abonamentele de sport (6,8%) și bonusurile de recomandare (4,5%).

Valoarea mediană a tichetului de masă a fost de 40 de lei pe zi în postările pentru care a fost identificată o sumă zilnică explicită. „Pentru o lună cu 20 de zile eligibile, tichetele însumează 800 de lei. Împreună cu un abonament medical și decontarea integrală a transportului public, un pachet de beneficii extrasalariale de bază ajunge la un echivalent orientativ de 950–1.200 lei pe lună. Aceasta este combinația de beneficii cel mai des regăsită în anunțurile de angajare și, de obicei, de la această bază, încep companiile să construiască și pachete mai sofisticate. Chiar dacă acum 5 ani, spre exemplu, pachetul de beneficii extrasalariale nu conta atât de mult în decizia de angajare, contextul economic actual i-a făcut pe candidați să fie mult mai atenți la acest aspect. Astfel, pentru un candidat care compară două oferte cu salarii apropiate, e important să știe cât valorează tichetul de masă, ce acoperă abonamentul medical, cât din navetă îi decontează angajatorul, dar și ce alte beneficii ar mai putea primi. Când aceste detalii apar din anunț, candidații sunt mai predispuși să aplice”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România.

Marii angajatori, respectiv companiile cu peste 1.000 de angajați oferă cel mai des și cele mai multe beneficii extrasalariale, în condițiile în care pentru 80,6% dintre posturile publicate de acești angajatori era menționat cel puțin un beneficiu, față de 54,9% în cazul firmelor cu 1–10 angajați. Peste jumătate dintre posturile celor mai mari companii aveau cel puțin trei categorii de beneficii, față de aproximativ unul din șapte în firmele cu 1–10 angajați.

„Un aspect interesant este legat de faptul că decontarea transportului apare mai des în cazul joburilor din orașele mici – a fost menționat în 14,8% dintre poziții față de 7,3% în cele cinci centre mari. Dacă recrutezi într-un oraș mai mic, e important să spui concret de unde asiguri transportul sau ce sumă decontezi. Pentru cine face naveta, detaliile acestea spun dacă dacă jobul este sau nu o opțiune realistă”, adaugă Roxana Drăghici.

În ceea ce privește distribuția pe domenii, retailul a avut peste 31.000 de poziții pentru care angajatorii au comunicat beneficii – cel mai mare volum dintre industriile analizate. Ca pondere, în frunte s-au aflat arts & entertainment (93%), media și internetul (82,6%) și call-center/BPO (80,7%). Printre domeniile cu cele mai mici ponderi se numără dreptul (40,1%), medicina și sănătatea (46,1%) și industria navală și aeronautică (46,9%).

„Observăm, de asemenea, o corelare a nivelului de transparență din cazul salariilor cu transparența în ceea ce privește comunicarea beneficiilor extrasalariale. Astfel, dacă angajatorii au tendința de a publica salariile în special pentru joburile entry level sau blue collar (pentru candidații care nu au studii superioare), și pentru beneficii tot aceste poziții au cel mai des detaliat pachetul extrasalarial în anunțul de angajare”, explică Roxana Drăghici. Beneficiile sunt mai vizibile în posturile operaționale de volum: apar la aproape 92% dintre posturile de casier, iar aproape două treimi dintre posturile de operator producție și montaj menționează cel puțin trei categorii. În funcție de nivelul de carieră, ponderea posturilor cu beneficii este de 76,9% pentru candidații fără experiență, de 57,8% pentru seniori și de 53,2% pentru management executiv.

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