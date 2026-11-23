Populaţia judeţului Tulcea a fost informată prin RO-Alert că radarele MApN au detectat ţinte aeriene la est de Insula Şerpilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 07:04

Populaţia judeţului Tulcea a fost informată aseară prin mesaj RO-Alert că radarele MApN au detectat ţinte aeriene la est de Insula Şerpilor.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române aflate în serviciul de luptă poliţie aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

După încetarea alertei aeriene, MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)