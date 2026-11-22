Peste 23.000 de înscrieri în programul de stocare a energiei

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2026, 08:33

Sesiunea de înscriere a prosumatorilor în programul pentru finanțarea sistemelor de stocare a energiei electrice continuă până la sfârșitul zilei de miercuri, 25 noiembrie, iar selecția proiectelor ce vor primi sprijin de la stat se va face pe bază de punctaj, nu în ordinea depunerii cererilor, precizează autoritățile.

Se pot obține maxim 100 de puncte, în funcție de mai multe criterii: capacitatea sistemului de stocare, contribuția financiară proprie, lipsa unei finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare.

Interesul este foarte mare, în prima oră de la deschiderea înscrierilor erau deja peste 23.000 de dosare.

Bugetul programului este de 400 de milioane de lei, iar beneficiarii pot primi maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclus.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro