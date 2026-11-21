Prețul energiei electrice în țară, la cel mai redus nivel de la sfârșitul lui septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 09:17

Prețul energiei electrice a înregistrat o scădere semnificativă, coborând la cel mai redus nivel de la sfârșitul lunii septembrie, după ce, de aproape două luni, România s-a numărat printre cea mai scumpe piețe din Europa.

Tariful de 158 euro pentru un megawatt din România era mai mic decât cel din Germania, de 224 euro, sau față de cel din Polonia, de 205 euro, sau Austria, 215 euro.

Potrivit analiștilor, evoluția este explicată în principal prin producția masivă de energie eoliană și de revenirea în funcțiune a reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

În această dimineață, România avea un surplus de energie și exporta aproape 600 de megawați.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro