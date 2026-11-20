Raed Arafat – trimis în judecată în dosarul privind achiziţionarea unui elicopter

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 12:42

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a fost trimis în judecată de Parchetul Militar în dosarul privind achiziţionarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plăţii TVA.

Dosarul a fost înregistrat joi pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, având în total 17 inculpaţi şi trei părţi responsabile civilmente: Airbus Helicopters România SA, Omniasig şi SC AON Broker de Asigurare-Reasigurare SRL.

Procesul are ca obiect infracţiuni la regimul vamal. Potrivit comunicărilor anterioare ale Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti, Arafat este inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

Anchetatorii amintesc că, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv) al MAI, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbuşit în zona localităţii Haragîş. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei şi la moartea celor patru persoane aflate la bord.

În procesul de soluţionare a dosarului de daună privind ‘Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor’, asiguratorul putea fie să achite IGAv suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configuraţie asemănătoare. Părţile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configuraţie rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey – teritoriu aparţinând Marii Britanii, dar aflat în afara spaţiului TVA al Uniunii Europene – şi l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităţilor vamale şi achitarea sau garantarea taxelor aferente.

Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în ţară şi utilizată fără îndeplinirea acestor formalităţi, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.

‘Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asigurătorului să stingă obligaţia de despăgubire izvorâtă din poliţa de asigurare, prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016 cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalităţile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă şi pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA, în cuantum de 4.435.269 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asigurătorului’, informa anterior Parchetul.

Dosarul a fost înregistrat joi pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. AGERPRES/FOTO captură video