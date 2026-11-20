Calendarul pentru stabilirea numărului de locuri la liceele tehnologice și în clasele de învățământ dual a fost publicat în MO

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 06:41

Calendarul pentru stabilirea numărului de locuri la liceele tehnologice și în clasele de învățământ dual pentru anul viitor școlar a fost publicat în Monitorul Oficial. Firmele care vor să pregătească elevii de clasa a IX-a și a XI-a în sistem dual trebuie să transmită cererile până pe data de 4 decembrie.

În cazul liceelor tehnologice care nu organizează învățământ dual, termenul pentru transmiterea propunerilor de locuri la clasa a IX-a este 18 decembrie. Pe 29 ianuarie, inspectoratele școlare vor aproba proiectul cifrei de școlarizare.

Reporter: Felicia Mocanu – ”Operatorii economici sau conducerile școlilor pot trimite cererile prin e-mail la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Ana Maria Iacob a absolvit un liceu cu profil agricol, iar în prezent este studentă la Facultatea de Horticultură din București.

Ana Maria Iacob: Contează foarte mult pregătirea practică încă din liceu pentru aprofundarea cunoștințelor și noțiunilor. În cazul meu, din primii ani de școală am fost atrasă de acest domeniu, am ales un liceu agricol pentru a-mi crea o bază pentru a urma cursurile la facultate.

În acest an școlar nu au mai fost propuse locuri pentru clasele profesionale de trei ani organizate în școlile profesionale. În locul acestora, elevii s-au putut înscrie în învățământul liceal tehnologic sau în învățământul liceal tehnologic dual, schimbare prevăzută de legea învățământului preuniversitar 198 din 2023. Din anul școlar 2029-2030, toate liceele tehnologice din România vor funcționa exclusiv în sistem dual.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro