Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ;

Zone afectate: conform textului

Vântul va avea intensificări miercuri (18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19 / 20 noiembrie) și pe parcursul zilei de vineri (20 noiembrie) în toate regiunile. Vor fi viteze în general de 45…65 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de 80…100 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100…120 km/h.

În intervalul menționat în jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local cantitățile de apă vor fi în general de 25…60 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20

Fenomene și zone afectate: ploi însemnate cantitativ în Banat, sud-vestul Transilvaniei, local în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali

În intervalul menționat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, local în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali va continua să plouă însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 20…30 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi torențiale importante cantitativ

Zone afectate: Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali

În Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali ploile vor continua și se vor mai acumula cantități de apă de 30…50 l/mp.