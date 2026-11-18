Pompieri pe teren în judeţele Buzău, Vrancea, Iaşi, Vaslui şi în Bucureşti după cutremur

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 05:15

Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea 5,7, s-a produs în această noapte la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 de kilometri, potrivit informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a resimţit puternic în capitală. Mişcarea telurică s-a produs în apropierea oraşelor Focşani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Braşov şi Ploieşti.

Într-o postare pe Facebook, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă scrie că echipaje de pompieri au fost trimise pentru recunoaştere în judeţele Buzău, Vrancea, Iaşi, Vaslui şi în municipiul Bucureşti.

În urma evenimentului, la nivelul judeţului Galaţi au fost înregistrate 7 apeluri prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112. Din informaţiile primite până în acest moment, o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de uşa unui dulap în timpul evacuării şi au fost semnalate şi persoane care au suferit atacuri de panică.

De asemenea, în municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, o femeie a fost rănită, după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta.

Echipajele operative continuă misiunile în teren pentru identificarea eventualelor efecte ale seismului şi acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate. IGSU recomandă populaţiei să-şi păstreze calmul şi să respecte măsurile de protecţie specifice în cazul producerii unui cutremur.

Seismul din această noapte este cel mai puternic înregistrat în acest an în România; ultimul cutremur mai semnificativ s-a produs pe 19 octombrie în zona seismică Vrancea-Buzău şi a avut magnitudinea 4,8.

Rador/FOTO imagine ilustrativă