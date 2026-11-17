Alexandru Nazare: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază ar putea fi aplicată și în 2027

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 06:30

Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază ar putea fi aplicată și anul viitor, a anunțat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

El a precizat că Guvernul și-a propus să adopte cât mai repede proiectul de buget pentru 2027, iar odată cu acesta se va lua o decizie și în privința plafonării.

Alexandru Nazare: O decizie va fi luată în Guvern în cel mai scurt timp, odată cu deciziile importante asupra bugetului. Astăzi așteptam ultimele adăugiri în platformă de la ordonatori. Sper că toți ordonatorii au trimis. Vom face o reevaluare a tuturor introducerilor în platformă de la ministere pentru următoarea ședință de guvern, astfel încât să începem efectiv lucrul pentru bugetul de stat, pe care ne dorim să îl apropăm în cursul anului 2026.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro