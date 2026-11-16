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Mai multe elemente de dronă au fost observate plutind în Marea Neagră

Mai multe elemente de dronă au fost observate plutind în Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 15:57

Mai multe elemente de dronă au fost observate plutind în Marea Neagră la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia şi în zona Sfântu Gheorghe.

Două echipe de scafandri militari specializaţi în neutralizarea dispozitivelor explozive din cadrul Forţelor Navale Române le evaluează.

Resturile de dronă au fost observate de o aeronavă a marinei naţionale franceze dislocată în ţara noastră pentru îndeplinirea operaţiunilor de descurajare desfăşurate sub egida NATO.

Corespondentul RRA Sorin Cealera transmite că gruparea navală de combatere a minelor marine se va deplasa de la Varna către Constanţa şi va rămâne în zonă până în data de 18 noiembrie.(Rador/ FOTO AI/ imagine ilustrativă)

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