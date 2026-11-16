Luca Niculescu: Guvernul are datoria de a pregăti măsuri pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:50

Guvernul are datoria de a pregăti măsuri pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor şi a fructifica perspectivele de dezvoltare ale comunităţilor, a declarat luni prim-ministrul Luca Niculescu.

Şeful Executivului a participat la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România.

‘Suntem încă la începutul mandatului şi suntem dornici să absorbim cât mai multe informaţii de la dumneavoastră, mai ales că o bună parte dintre obiectivele Guvernului capătă formă concretă în exact ceea ce faceţi dumneavoastră, adică şcoli consolidate, drumuri refăcute, transporturi publice de mai bună calitate, un serviciu la care oamenii ajung fără drumuri inutile. Deci, aş spune că sunt vitale colaborarea dintre noi, dialogul permanent, vitale pentru a avea rezultate cât mai bune pentru oameni şi pentru comunităţi’, a afirmat Luca Niculescu.

El a adăugat că la fel de importante sunt resursele şi direcţionarea lor corectă.

‘Aţi văzut că am început mandatul guvernamental cu o rectificare de urgenţă, prin care am prevăzut două miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administraţiilor locale şi ale firmelor care au lucrat cu comunităţile. Sigur că ar fi putut să fie mai mult, cunoaşteţi şi dumneavoastră situaţia bugetului, dar, privind spre viitor, aş spune că avem datoria să guvernăm pregătind măsuri pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor şi a fructifica perspectivele de dezvoltare ale comunităţilor’, a subliniat Niculescu.

Premierul a menţionat şi o serie de angajamente ale Guvernului pe care şi le propune în relaţia cu autorităţile locale.

‘În primul rând, predictibilitatea am văzut că este ceea ce solicitaţi cel mai mult din partea Guvernului şi este ceva la care ne angajăm. Vom elabora în acest spirit Codul finanţelor publice locale. Al doilea angajament este calendarul bugetar, pentru că în acest an numeroase consilii locale şi-au putut adopta bugetele de-abia târziu, în primăvară, iar durata procedurilor de achiziţie a făcut ca un întreg sezon să fie pierdut. Ne-am asumat prin programul de guvernare ca proiectul bugetului să fie adoptat de guvern în decembrie, votat de Parlament până la finalul acestui an. Un alt angajament este stabilitatea fiscală. Orice schimbare fiscală va fi însoţită de o evaluare de impact, publicată înainte de adoptare, care va include efectele asupra bugetelor locale’, a detaliat Niculescu.

Pe de altă parte, el a făcut apel la o judicioasă folosire a resurselor primite din partea autorităţilor locale.

‘De asemenea, îmi permit să fac şi eu un apel către dumneavoastră, şi anume responsabilitate în folosirea resurselor primite, responsabilitate de care de cele mai multe ori daţi dovadă. Alocările vor fi corelate cu execuţia efectivă şi cu nevoile reale ale comunităţilor, iar rezultatele vor fi raportate public’, a precizat Niculescu.

Acesta a evidenţiat şi importanţa absorbţiei fondurilor europene prin proiectele locale.

‘Fondurile europene sunt foarte importante, sunt principala sursă a investiţiilor publice în ani de consolidare bugetară, cum este acesta. Din acest motiv, MIPE va monitoriza săptămânal toate programele europene şi îl aştept puţin mai târziu şi pe ministrul Ghigiu ca să vă vorbească despre cum monitorizează aceste programe, care sunt responsabilii desemnaţi, care sunt termenele pentru depăşirea blocajelor. Un tablou lunar de bord va fi publicat în fiecare lună pentru absorbţie pe programe şi pe judeţe, astfel încât şi dumneavoastră şi cetăţenii să poată urmări stadiul finanţărilor şi eventualele întârzieri’, a explicat Niculescu.

Totodată, el a subliniat că Executivul va continua descentralizarea implementării fondurilor europene prin consolidarea rolului regiunilor, iar pentru viitorul exerciţiu european, 2028-2034, România va susţine ‘un plan naţional şi regional de parteneriat cu o componentă regională puternică şi distinctă, construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor’.

‘Deci vă încurajez să pregătiţi de pe acum portofoliul de proiecte, documentaţii tehnice, avize, analize cost-beneficiu, pentru că ne dorim ca România să înceapă noua perioadă de programare cu proiecte mature şi fără întârzieri’, a transmis Niculescu.

Tot privitor la fondurile europene, el a făcut apel la aleşii locali să participe activ la consultările pentru pregătirea alocărilor din viitorul cadru financiar multianual. AGERPRES/FOTO Facebook Luca Niculescu