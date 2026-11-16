Probleme la Vama Siret, județul Suceava

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 09:19

La punctul de trecere a frontierei Siret s-a format o coloană de un kilometru și jumătate de camioane staționate pe două benzi.

La ieșirea din Siret, spre Suceava, TIR-urile se întind pe o lungime de 700 de metri, iar pe sectorul dinspre Siret, în direcția Suceava, coloana de pe o singură bandă ocupă doi kilometri.

Poliția Rutieră asigură dirijarea circulației, dar recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților, să păstreze libere intersecțiile și căile de acces și să permită trecerea vehiculelor de intervenție.

Rador/FOTO IPJ Suceava