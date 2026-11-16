(AUDIO) PNL Iași rupe colaborarea politică cu PSD și cere revocarea viceprimarului social-democrat

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 06:50

PNL Iași anunță încetarea oricărei colaborări politice cu PSD.

De asemenea, liberalii ieșeni au decis, în unanimitate, în cadrul Biroului Politic Județean, să înceapă imediat procedurile pentru revocarea viceprimarului social democrat.

Decizia va fi pusă în aplicare prin depunerea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Iași.

Președintele filialei ieșene a PNL, Alexandru Muraru, a argumentat că întreruperea colaborării dintre cele două partide la nivel central trebuie să producă efecte similare și în teritoriu: ”Credem că această decizie de a consfinți această ruptură prin retragerea sprijinului pentru viceprimarul PSD este de natură să clarifice lucrurile la nivelul municipiului, să testeze majoritățile din consiliul local, să creeze o transparență a vieții politice la nivel local în perspectiva anului 2028, iar consilierii noștri locali vor depune de îndată acest proiect de hotărâre pentru retragerea sprijinului politic a viceprimarului PSD, majoritățile se testează la vot, atât în cazul insalării unui guvern, a demiterii unui guvern, a insalării unui viceprimar sau a demiterii unui viceprimar. Știți foarte bine că în consiliul local există 27 de mandate și pentru acest lucru, dacă dăm deoparte voturile PSD, care se presupune că ar susține pe doamna viceprimar în continuare, ar exista voturile necesare pentru demiterea viceprimarului.”

Calculele din Consiliul Local Iași sunt însă complicate.

Pentru revocarea unui viceprimar este nevoie de o majoritate de două treimi, adică minimum 18 voturi din totalul de 27 ale consilierilor locali.

În prezent, PNL deține 7 mandate, PSD și USR au câte 6 consilieri, AUR are 4, formațiunea CURAJ are 3 mandate, iar PMP are un singur reprezentant.

Până la această decizie, administrația locală a funcționat printr-o coaliție formată din PSD, PNL și PMP.

Totuși, după cum afirmă președintele filialei PNL Iași, Alexandru Muraru, va fi susținut, în Consiliul Local, orice proiect bun pentru municipiu, indiferent cine îl propune.

PNL Iași nu îl va mai susține pe actualul primar, Mihai Chirica, pentru un nou mandat.

Anunțul a fost făcut de liderul organizației județene, Alexandru Muraru, care a explicat criteriile după care vor fi aleși viitorii candidați pentru alegerile locale din 2028: ”Votul politic pentru stabilirea tuturor candidaților pentru toate funcțiile din administrația publică pentru alegerile locale din 2028, având în principal două argumente și anume cercetările sociologice la nivelul fiecare unității administrative teritoriale, la strategia PNL și politica de alianță a Partidului Național Liberal.

Reporter: Dar nu va mai fi Mihai Chirica, să înțelegem.

A. Muraru: Șansele ca domnia sa să fie candidatul PNL în 2028 și, implicit primarul Iașului pentru 2028, sunt spre zero.”

De cealaltă parte, președintele organizației județene PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a declarat că social-democrații vor perfecta o nouă coaliție care să asigure funcționarea orașului.

El susține că, dintre cei 7 consilieri liberali, vor exista membri care se vor alătura viitoarei majorități.

Totodată, organizația PSD Iași a transmis că solicită demisia ambilor viceprimari – atât cel de la PSD, cât și cel de la PNL – urmată de un nou vot în Consiliul Local. Bogdan Cojocaru: ”Dacă PNL intenționează cu adevărat să rupă această alianță locală, urmând modelul aplicat la nivelul administrației centrale, atunci ar trebui să fie dispuși să renunțe întru totul la guvernarea locală, să-și dea demisia din toate pozițiile publice pe care le ocupă, inclusiv cu sprijinul Partidului Social Democrat, și apoi, bineînțeles, putem gândi pentru fiecare instituție, în parte că vorbim de Consiliul Local, că vorbim de alte instituții, putem regândi aceste politici de alianță sau nu. Partidul Social Democrat a transmis foarte clar că nu stă în această funcție politică, dar în același timp nici nu putem să acceptăm acest marketing pe care îl face domnul Muraru, ca și cum tot Consiliul Local ar fi coordonat de dumnealui. Fals. El, din 27 de consilieri, are maxim șapte. Și din șapte, cred că îl ascultă mai puțin de jumătate.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)