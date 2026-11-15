(AUDIO) Rezidențiat 2026. Rectorul UMF Iași cere ca medicii să profeseze în România câțiva ani după specializare

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 11:36

Astăzi are loc, la nivel național, concursul de rezidențiat, la care s-au înscris aproape 10 mii de candidați.

În centrul universitar Iași participă 1.630 de candidați, număr depășit doar de cel înregistrat în capitală – 3.700.

Concursul se mai desfășoară și în centrele universitare Timișoara și Cluj Napoca.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, Viorel Scripcariu, a subliniat că în acest an, cele mai multe locuri, respectiv 645 sunt la Medicina de Familie, urmată de specializarea Cardiologie, cu 210 locuri, și de Terapia Intensivă, cu 205 locuri: ”Aproape 1700 de candidați la toate cele 3 direcții de rezidențiat, Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Repartizarea la nivel național este aproximativ aceeași, au mai crescut numărul de locuri care sunt alocate medicinei de familie și specialitățile deficitare.”

Rectorul Viorel Scripcariu a solicitat, în context, modificarea legislației, astfel încât, după terminarea rezidențiatului, absolvenții să profeseze o vreme în România, iar statul român să-și poată amortiza o parte din cheltuielile de școlarizare: ”Tinerii noștri care parcurg pregătirea de Rezidențiat au dreptul să profeseze în toată Uniunea Europeană, dar cred că ar trebui ca un număr de ani după terminarea pregătirii rezidențiat, când ei devin specialiști, să aibă obligativitatea de a profesa în România, pentru că învățământul, așa cum știm cu toții, costă și ei trebuie să întoarcă o parte din valoarea de materiale pe care statul a folosit-o în pregătirea lor.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)