Vântul puternic provoacă probleme în mai multe județe din Moldova



Vântul puternic provoacă probleme în mai multe zone din Moldova, unde au fost semnalate întreruperi în alimentarea cu energie electrică și arbori doborâți pe carosabil.

În județul Neamț, 1.755 de consumatori din localitățile Gârcina și Cuejdiu nu erau alimentați cu energie electrică, în urmă cu aproximativ două ore, potrivit datelor transmise de Delgaz Grid către ISU Neamț. Echipele intervin pentru remedierea situației.

Totodată, pe DN 18, în zona Șesuri din județul Suceava, drumarii au intervenit pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt de pe carosabil.

Zona de munte a Moldovei se află sub atenționare cod portocaliu de vânt puternic, iar restul regiunii sub cod galben de intensificări ale vântului.

Și hidrologii au emis un Cod portocaliu şi un Cod galben de viituri pentru râuri din 13 judeţe, valabile până mâine la prânz. În regiunea Moldovei este afectat bazinul hidrografic Bistriţa din județele Suceava şi Neamţ.

(Gianina Buftea / DRDP Iași / FOTO: DRDP Iași)