Neamţ: Cursuri suspendate în corpul de clădire al liceului unde mai mulţi copii au reclamat stări de rău

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 06:41

INFORMARE DE PRESĂ

Intervenție la o unitate de învățământ din Săbăoani. Toate persoanele transportate la spital sunt în afara oricărui pericol

12 noiembrie 2026 | Instituția Prefectului – Județul Neamț

Astăzi, 12 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, ca urmare a unui incident produs la o unitate de învățământ din comuna Săbăoani, județul Neamț.

În urma incidentului, 22 de elevi și un adult au fost transportați la Spitalul Municipal Roman pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Potrivit informațiilor medicale disponibile, toate cele 23 de persoane sunt în afara oricărui pericol, iar starea lor de sănătate nu impune internarea.

Pentru gestionarea operativă a situației au fost mobilizate autospeciale din dotarea ISU Neamt incluzand ambulanțe SMURD precum și ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamț.

În sprijinul structurilor de intervenție a fost solicitat și un echipaj specializat CBRN din cadrul ISU Iași, pentru efectuarea măsurătorilor și identificarea eventualelor substanțe periculoase.

În urma verificărilor efectuate de echipajul CBRN, nu au fost identificate substanțe periculoase, iar valorile înregistrate se încadrează în limitele normale.

Având în vedere evoluția favorabilă a situației, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 14:30.

Ca măsură preventivă, autoritățile locale, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, au decis suspendarea cursurilor pentru ziua de vineri, 13 noiembrie 2026, în corpul de clădire în care s-a produs incidentul. Clădirea va rămâne sub monitorizarea autorităților competente.

Instituția Prefectului – Județul Neamț urmărește îndeaproape evoluția situației și menține legătura permanentă cu instituțiile implicate, astfel încât toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și siguranței elevilor și personalului școlar să fie aplicate cu responsabilitate.

Cauza incidentului nu a fost, până în acest moment, confirmată. Pentru evitarea speculațiilor și a răspândirii unor informații neverificate, precizăm că rezultatele verificărilor vor fi comunicate public imediat ce vor fi confirmate de instituțiile abilitate.

Instituția Prefectului – Județul Neamț mulțumește tuturor echipajelor de intervenție, personalului medical și reprezentanților instituțiilor implicate pentru promptitudinea și profesionalismul demonstrate în gestionarea acestei situații.

Instituția Prefectului – Județul Neamț

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO ISU NT