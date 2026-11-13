Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România

Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România

Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 06:16

Radio România a primit joi, 12 noiembrie, vizita unei delegații a postului public de radio Voice of Vietnam (VOV), condusă de Vu Hai Quang, Vicepreședinte. Întâlnirea a constituit un prilej de reafirmare a relațiilor de cooperare și a dialogului profesional dintre cele două instituții.

Colaborarea între Radio România și Voice of Vietnam se înscrie în contextul mai larg al legăturilor de prietenie dintre România și Vietnam, în care cultura a reprezentat un important instrument de apropiere și cunoaștere reciprocă.

Un element constant al colaborării bilaterale îl reprezintă schimburile muzicale, care au contribuit la familiarizarea publicului din cele două țări cu diversitatea și bogăția tradițiilor și a excelenței artistice românești și vietnameze.

Cooperarea dintre cele două instituții publice de media este susținută și de participarea activă la activitățile Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU). Acest cadru de colaborare oferă oportunități de dialog și de identificare a unor proiecte comune, contribuind la consolidarea relațiilor profesionale dintre radiodifuzorii publici din Europa și regiunea Asia-Pacific.

În cadrul întâlnirii de la București, reprezentanții celor două instituții au reafirmat interesul pentru continuarea și diversificarea cooperării bilaterale, cu accent pe schimburile culturale și muzicale. În acest context, a fost semnată o notă comună de înțelegere, care exprimă intenția de a facilita aceste schimburi și de a încuraja dezvoltarea unor noi inițiative de colaborare.

Serviciul  Comunicare  şi  Relaţii  Publice

Etichete:
Festivalul Folcloric „Ioan Cobâlă” revine la Botoșani. Două zile de muzică tradițională, artiști consacrați și orchestre de referință.
Evenimente miercuri, 11 noiembrie 2026, 08:50

Festivalul Folcloric „Ioan Cobâlă” revine la Botoșani. Două zile de muzică tradițională, artiști consacrați și orchestre de referință.

Consiliul Județean Botoșani, prin Centrul Cultural Botoșani, organizează în perioada 11–12 noiembrie 2026, cea de-a IV-a ediție a...

Festivalul Folcloric „Ioan Cobâlă” revine la Botoșani. Două zile de muzică tradițională, artiști consacrați și orchestre de referință.
SPIRITUL FORMELOR – Expoziție de artă textilă – Daniela Frumușeanu & Nicoleta Bicӑ Bucșaru
Evenimente miercuri, 11 noiembrie 2026, 07:25

SPIRITUL FORMELOR – Expoziție de artă textilă – Daniela Frumușeanu & Nicoleta Bicӑ Bucșaru

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău anunță deschiderea expoziției de artă textilă SPIRITUL FORMELOR, semnată de artistele...

SPIRITUL FORMELOR – Expoziție de artă textilă – Daniela Frumușeanu & Nicoleta Bicӑ Bucșaru
TECHNOVERS 2026: Inovația iese din laboratoare și întâlnește societatea
Evenimente miercuri, 11 noiembrie 2026, 07:19

TECHNOVERS 2026: Inovația iese din laboratoare și întâlnește societatea

O inimă artificială, roboți mobili, tehnologii bazate pe inteligență artificială și soluții pentru energie și mobilitate inteligentă vor fi...

TECHNOVERS 2026: Inovația iese din laboratoare și întâlnește societatea
Simpozionul Internaţional „Reabilitarea memoriei culturale prin restaurare și conservare” la Palatul Culturii
Evenimente miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:45

Simpozionul Internaţional „Reabilitarea memoriei culturale prin restaurare și conservare” la Palatul Culturii

Centrul de Cercetare şi Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iaşi...

Simpozionul Internaţional „Reabilitarea memoriei culturale prin restaurare și conservare” la Palatul Culturii
Evenimente marți, 10 noiembrie 2026, 12:20

„File de zâmbet și poezie” – lansare de carte la Muzeul Unirii din Iași

  Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 10.00, evenimentul...

„File de zâmbet și poezie” – lansare de carte la Muzeul Unirii din Iași
Evenimente marți, 10 noiembrie 2026, 11:03

„Teatrul trece Bacul” – literatura școlară între manual și scenă

Teatrul Luceafărul Iași continuă în noua stagiune proiectul „Teatrul trece Bacul”, dedicat liceenilor care se pregătesc pentru susținerea...

„Teatrul trece Bacul” – literatura școlară între manual și scenă
Evenimente marți, 10 noiembrie 2026, 10:44

„Meșter pe ogorul tradiției” – Lansare de carte la Muzeul Etnografic al Moldovei

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează vineri, 13 noiembrie 2026, ora 12.00, în Sala...

„Meșter pe ogorul tradiției” – Lansare de carte la Muzeul Etnografic al Moldovei
Evenimente marți, 10 noiembrie 2026, 10:07

FEMEIA – UNIVERS DE LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ

Joi, 12 noiembrie 2026, ora 11.00, la Palatul Braunstein Iași, Sala Cupola, vă invităm la lansarea antologiei de poezie contemporană „Femeia...

FEMEIA – UNIVERS DE LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ