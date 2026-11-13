Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 06:16

Radio România a primit joi, 12 noiembrie, vizita unei delegații a postului public de radio Voice of Vietnam (VOV), condusă de Vu Hai Quang, Vicepreședinte. Întâlnirea a constituit un prilej de reafirmare a relațiilor de cooperare și a dialogului profesional dintre cele două instituții.

Colaborarea între Radio România și Voice of Vietnam se înscrie în contextul mai larg al legăturilor de prietenie dintre România și Vietnam, în care cultura a reprezentat un important instrument de apropiere și cunoaștere reciprocă.

Un element constant al colaborării bilaterale îl reprezintă schimburile muzicale, care au contribuit la familiarizarea publicului din cele două țări cu diversitatea și bogăția tradițiilor și a excelenței artistice românești și vietnameze.

Cooperarea dintre cele două instituții publice de media este susținută și de participarea activă la activitățile Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU). Acest cadru de colaborare oferă oportunități de dialog și de identificare a unor proiecte comune, contribuind la consolidarea relațiilor profesionale dintre radiodifuzorii publici din Europa și regiunea Asia-Pacific.

În cadrul întâlnirii de la București, reprezentanții celor două instituții au reafirmat interesul pentru continuarea și diversificarea cooperării bilaterale, cu accent pe schimburile culturale și muzicale. În acest context, a fost semnată o notă comună de înțelegere, care exprimă intenția de a facilita aceste schimburi și de a încuraja dezvoltarea unor noi inițiative de colaborare.

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice