(AUDIO) Consilierii locali de Iași au decis să se constituie în parte civilă prejudiciată în dosarul Păcura



Consilierii locali de Iași au decis să se constituie în parte civilă prejudiciată în dosarul Păcura.

Un proiect de hotărâre în acest sens, inițiat de reprezentantul USR Dragoș Popa, a fost votat în unanimitate:

Dragoș Popa: Aparatul de specialitate va trebui să pună în aplicare proiectul de hotărâre trecut astăzi. În momentul în care dosarul va fi trimis de către DNA în judecată, municipiul Iași va intra automat ca și parte vătămată în dosar și își va putea cere prejudiciul. Prejudiciul în momentul de față, conform notelor primite de la DNA, este de un pic peste 2 milioane de lei, dar această sumă poate să varieze, poate să crească sau poate să scadă.

Conform rechizitoriului, în anul 2022 s-a observat că din rezerva strategică de păcură a României, depozitată la CET II Holboca Iași, lipseau 542 de tone.

În luna mai a aceluiași an, Primăria a achitat 2 milioane de lei în contul cantității lipsă.

Procurorii DNA de la Iași investighează modalitatea de dispariție a păcurii și stabilirea răspunderii juridice pentru persoanele care au luat această decizie, fără să fi înștiintat Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

De asemenea, procurorii DNA investighează legalitatea plății și eventuala posibilitate a falsificării documentelor.

Liderul consilierilor AUR, Vasile Pușcasu, a declarat că, încă din momentul primirii scrisorii de la DNA, s-a luat decizia ca reprezentanții partidului Alianței să voteze constituirea în parte civilă prejudiciată:

Vasile Pușcasu: Aici nu este vorba de a acuza pe cineva, nici gând pe primar sau pe alți învinuiți, să spunem, ci doar să încercăm să recuperăm un prejudiciu care s-ar putea constitui la un moment dat cert și clar. Vorbim de banii ieșenilor care trebuiesc recuperați într-un fel sau altul, iar dacă nu o facem acum, este posibil ca mai târziu să nu o mai putem face.

Aceeași atitudine au avut-o și consilierii PNL, al căror președinte de grup este Ciprian Bostan:

Ciprian Bostan: Nu se instituie sub nicio formă nicio prezumție de vinovăție. Este doar prezumția de nevinovăție. Constituirea este necesară în situația în care se va dovedi că există un vinovat, astfel încât Consiliul Local, care este administratorul patrimoniului municiplui Iași, să poată avea posibilitatea de recuperare a acestui prejudiciu.

Consilierii social democrați au votat proiectul de hotărâre, dar, inițial, ar fi dorit ca procedura să fie amânată până la momentul intrării în justiție a dosarului.

Reprezentantul PSD, Mihai Gavril:

Mihai Gavril: Atâta timp cât nu putem percepe prin propriile simțuri sau prin documentele pe care le putem avea la dispoziție, să vedem, o expertiză, cum s-a ajuns, de ce s-a ajuns și așa mai departe, la valoarea respectivă. Din punctul meu de vedere, nu avem cum să ne argumentăm constituirea de parte civilă. Este doar punctul meu de vedere.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)