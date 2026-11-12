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Expoziție de astrofotografie la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, pe 14 noiembrie 2026. Ciprian Vântdevară, coordonatorul Observatorului Astronomic Bârlad cu Mihai Florin Pohoață – 12.11.2026.

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, va avea loc un eveniment deosebit, organizat de Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.

Expoziție de astrofotografie la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, pe 14 noiembrie 2026. Ciprian Vântdevară, coordonatorul Observatorului Astronomic Bârlad cu Mihai Florin Pohoață – 12.11.2026.

Publicat de mihaipohoata, 12 noiembrie 2026, 12:40


Veți avea ocazia să admirați o expoziție de astrofotografie, care reunește aproximativ 100 de imagini realizate de astronomii amatori: Robert Delcea și Sorin Mungiu.

Vernisajul va avea loc la ora 12:00, la sediul central al instituției noastre, situat pe strada Vasile Pârvan nr. 1.

Avem detalii de la Ciprian Vântdevară, coordonatorul Observatorului Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad astăzi, joi, 12 noiembrie 2026, în intervalul orar 12:30 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Ciprian Vântdevară, coordonatorul Observatorului Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.

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