DEZBATEREA ZILEI cu Andreea Daraban: Egalitatea de gen, între drepturi pe hârtie și realitatea de zi cu zi

Publicat de andreeadaraban, 10 noiembrie 2026, 11:33

Deși egalitatea de gen a devenit o prioritate pe agenda europeană, femeile continuă să se confrunte cu stereotipuri, diferențe salariale și obstacole în afirmarea profesională. Accesul la educație, drepturile garantate prin lege și oportunitățile de carieră nu au eliminat încă prejudecățile și inegalitățile din societate. Dincolo de cadrul legislativ, schimbarea presupune o transformare profundă a mentalităților, a educației și a culturii organizaționale. Acestea sunt câteva dintre concluziile emisiunii Dezbaterea Zilei, realizată de Andreea Daraban, din 9 noimbrie, dedicate egalității de gen și leadershipului feminin, la care au participat prof. univ. dr. Maria Turliuc, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Ruxandra Bucevschi, antreprenoare și fondatoarea Twinkle Star, unul dintre cele mai importante centre de educație lingvistică din România.

Discuția a avut loc în contextul Săptămânii Europene a Egalității de Gen, organizată de Parlamentul European în perioada 3-6 noiembrie 2026, o inițiativă care pune în prim-plan rolul femeilor în pozițiile de conducere și capacitatea acestora de a genera schimbare. Potrivit datelor prezentate în cadrul emisiunii, indicele egalității de gen la nivelul Uniunii Europene a ajuns la 63,4 puncte din 100, în timp ce veniturile anuale ale femeilor reprezintă, în medie, doar 77% din cele ale bărbaților.

Mentalitățile se formează din copilărie și se schimbă în generații

În opinia profesoarei Maria Turliuc, una dintre principalele piedici în calea egalității de gen este persistența mentalităților patriarhale, care influențează modul în care sunt percepute și evaluate femeile în societate. „O mentalitate de tip patriarhal, tradițional, conservatoare, tinde să conserve diferențele dintre sexe, tinde să păstreze toate decalajele care există”, explică aceasta.

Stereotipurile nu apar la maturitate, ci se formează încă din primii ani de viață, prin modelele oferite de familie, școală, povești, desene animate și mediul social. Copiii învață astfel, uneori fără să conștientizeze, ce roluri sunt considerate potrivite pentru femei și pentru bărbați, mai spune prof.dr. Maria Turliuc.

Familia și școala au, prin urmare, o responsabilitate majoră în construirea unei mentalități bazate pe egalitate. Profesoara atrage atenția că, în multe familii românești, responsabilitățile parentale și casnice continuă să fie distribuite inegal, femeile fiind cele care petrec mai mult timp cu îngrijirea copiilor și treburile gospodărești. Această distribuție poate influența inclusiv parcursul profesional al femeilor și libertatea lor de a-și construi o carieră. În plus, uneori, femeile ajung să își limiteze singure aspirațiile sau să refuze ajutorul partenerilor, perpetuând fără intenție un model tradițional de împărțire a responsabilităților. Schimbarea acestor comportamente presupune timp și consecvență. „Nu ne putem aștepta ca peste noapte lucrurile să se schimbe”, subliniază Maria Turliuc, explicând că transformarea mentalităților poate necesita mai multe generații.

Femeile trebuie uneori să demonstreze mai mult pentru a fi recunoscute ca lideri

Experiența Ruxandrei Bucevschi ilustrează concret dificultățile pe care le poate întâmpina o femeie într-o poziție de conducere. Antreprenoarea a construit Twinkle Star de la zero, iar astăzi proiectul numără peste 5.000 de cursanți anual. Cu toate acestea, drumul profesional nu a fost lipsit de momente în care competența și autoritatea sa au fost puse la îndoială.

Unul dintre cele mai mari obstacole a fost chiar vârsta. În momentul în care și-a început activitatea antreprenorială, la puțin peste 20 de ani, a constatat că unii oameni asociau competența și experiența cu vârsta, fiind mai greu să accepte că o persoană atât de tânără poate conduce o afacere. „Am decis să nu fiu victimă, să nu mă comport ca o victimă și, indiferent de situații, să mi le asum și să lupt pentru ce anume îmi doresc eu”, mărturisește Ruxandra Bucevschi.

Antreprenoarea povestește și despre situații în care a simțit că interlocutorii încearcă să profite de faptul că este femeie și că nu stăpânește anumite domenii tehnice. Un exemplu este cel al unui service auto, unde i s-a recomandat înlocuirea întregului motor pentru o piesă minoră. În loc să accepte explicația primită, a cerut ca reprezentanții service-ului să își asume în scris faptul că piesa nu poate fi găsită și că înlocuirea motorului este singura soluție. În acel moment, piesa a devenit disponibilă.

Un alt episod relevant a avut loc în timpul lucrărilor la unul dintre sediile companiei, când întârzierile constructorilor puneau în pericol începerea anului școlar. Antreprenoarea a fost nevoită să adopte o atitudine foarte fermă pentru a determina echipa să respecte termenele asumate.

Pentru Maria Turliuc, astfel de experiențe ilustrează jocurile de putere care pot apărea în relațiile profesionale, mai ales atunci când autoritatea unei femei este contestată. Profesoara atrage atenția că fermitatea unei femei manager este adesea interpretată diferit față de cea a unui bărbat aflat în aceeași poziție. Mai exact, comportamentul ferm al unui bărbat este asociat cu autoritatea și capacitatea de conducere, în timp ce, în cazul unei femei, poate fi pus pe seama unei stări emoționale sau a unei dispoziții nepotrivite. Astfel, aceeași atitudine ajunge să fie evaluată prin două măsuri diferite, mai spune prof. dr. Maria Turliuc.

Egalitatea salarială începe cu reguli clare și criterii transparente

Un alt subiect important al dezbaterii a fost diferența salarială dintre femei și bărbați. Potrivit Mariei Turliuc, aceasta nu este explicată exclusiv prin discriminare directă, ci și prin modul în care sunt distribuite femeile și bărbații pe piața muncii.

Femeile sunt mai prezente în domenii și poziții care oferă, în general, venituri mai mici, în timp ce bărbații tind să se orienteze mai mult către sectoare cu ierarhii clare, autoritate și posibilități mai mari de câștig. La baza acestor alegeri se află și stereotipurile tradiționale potrivit cărora bărbatul trebuie să fie principalul susținător financiar al familiei. În acest context, transparența salarială și criteriile obiective de promovare pot contribui la reducerea inegalităților.

Ruxandra Bucevschi consideră că o cultură organizațională bazată pe echitate trebuie construită independent de obligațiile impuse prin lege. În compania pe care o conduce, salariile și promovările sunt stabilite pe baza unor formule și a unui plan de carieră cunoscut de angajați încă de la început. „Criteriile pentru avansare sunt stabilite clar dinainte. Încă de la angajare se poate arăta acest plan de carieră și câte trepte are și cum se produce practic avansarea”, explică antreprenoarea.

În opinia sa, fiecare angajat trebuie să știe ce rezultate are de obținut, care sunt condițiile pentru promovare și ce beneficii financiare îi revin. Astfel, evoluția profesională nu depinde de decizii arbitrare sau de relația personală cu un manager, ci de criterii cunoscute și asumate.

Egalitatea de șanse nu trebuie să rămână doar un principiu

Discuția a evidențiat și importanța culturii organizaționale, dar și rolul instituțiilor de învățământ în promovarea egalității de gen. Prof.dr. Maria Turliuc a subliniat că universitățile au început să implementeze programe dedicate acestei problematici, prin care sunt analizate stereotipurile, relațiile de putere și modalitățile de promovare a parteneriatului dintre femei și bărbați.

La rândul său, Ruxandra Bucevschi consideră că respectul și recunoașterea competenței trebuie să fie reguli firești în orice organizație, indiferent dacă angajatorul este obligat sau nu prin lege să le respecte.

Cele două invitate au evidențiat că egalitatea de gen nu înseamnă doar drepturi egale pe hârtie, ci și șanse reale de afirmare, acces la poziții de conducere, recunoașterea meritelor și o împărțire echilibrată a responsabilităților în familie și la locul de muncă.

Una dintre cele mai importante concluzii ale dezbaterii este că femeile nu au nevoie doar de oportunitatea de a ajunge în poziții de conducere, ci și de un mediu în care autoritatea, ambiția și performanța lor să fie recunoscute firesc, fără a fi nevoite să demonstreze permanent că merită să se afle acolo.

Emisiunea poate fi ascultată mai jos:

Emisiunea în format video:

Egalitatea de gen: între principii și realitate.