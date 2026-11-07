Fabrica de Voluntari de la Iași, evenimente studențești în noiembrie 2026. Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 09:15



Asociația Moldavia, voluntariat și creativitate studențească în Iași.

Ce spune echipa despre acest weekend de noiembrie?

Ultimul weekend de ROCK’N’IAȘI – Tineri în Acțiune vine cu o surpriză!

De data asta, nu vii doar pentru muzică. Avem ceva pregătit pentru voi, iar puțin spirit competitiv n-a stricat niciodată!

Ce legătură are BINGO cu un concert rock?

Stay tuned to find out! 7–8 noiembrie

Sala Azur, Casa de Cultură a Studenților Iași

Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)