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Fabrica de Voluntari de la Iași, evenimente studențești în noiembrie 2026. Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Fabrica de Voluntari de la Iași, evenimente studențești în noiembrie 2026. Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 09:15


Asociația Moldavia, voluntariat și creativitate studențească în Iași.

Ce spune echipa despre acest weekend de noiembrie?

Ultimul weekend de ROCK’N’IAȘI – Tineri în Acțiune vine cu o surpriză!

De data asta, nu vii doar pentru muzică. Avem ceva pregătit pentru voi, iar puțin spirit competitiv n-a stricat niciodată!

Ce legătură are BINGO cu un concert rock?

Stay tuned to find out! 7–8 noiembrie

Sala Azur, Casa de Cultură a Studenților Iași

Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)

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