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SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (04.11.2026)

SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (04.11.2026)

Publicat de alexaciobanitei, 4 noiembrie 2026, 14:59


În fiecare seară de miercuri, la ora 21.03, simțiți spectacolul vieții, trăind SPECTACOLUL ARTEI, doar la Radio România Iași! Emisiunea este realizată de Alex Aciobăniței.

Premieră la Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași cu spectacolul ”Martiri”, de Marius von Mayenburg. Regizorul Botond Nagy – primul invitat al ediției:

Și-a început povestea în arta filmului având unul dintre rolurile principale în celebra peliculă ”Reconstituirea”, regizată de Lucian Pintilie. Ulterior, și-a construit cariera în film, teatru, televiziune și presa pentru tineret devenind un nume de prim rang.

Maestrul George Mihăiță se află alături de noi la SPECTACOLUL ARTEI!

(articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței)

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