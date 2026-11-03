Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 10:31

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Zilele Bibliotecii, în desfășurare până pe 6 noiembrie

Astăzi și mâine, 4 noiembrie, în Sala „B.P. Hasdeu”, se vor desfășura ateliere de lucru dedicate schimbului de experiență profesională între reprezentanții bibliotecilor centrale universitare din Iași, Cluj-Napoca, București și Timișoara. Întâlnirile vor oferi participanților ocazia de a discuta despre activitățile și serviciile bibliotecilor universitare, de a împărtăși experiențe și de a identifica noi oportunități de colaborare.

Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spune echipa bibliotecii?

Între 2 și 6 noiembrie 2026, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași vă invită la o nouă ediție a Zilelor BCU!

Sub genericul „Sala de lectură – un univers”, programul reunește lansări de carte, expoziții, prelegeri, dezbateri și întâlniri cu cititorii, într-un spațiu deschis tuturor celor care prețuiesc lectura și cunoașterea.

Programul complet îl găsiți pe site-ul bibliotecii, în pagina dedicată evenimentului.

Intrarea este liberă.