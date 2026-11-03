Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 10:31

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași!  Zilele Bibliotecii, în desfășurare până pe 6 noiembrie

Astăzi și mâine, 4 noiembrie, în Sala „B.P. Hasdeu”, se vor desfășura ateliere de lucru dedicate schimbului de experiență profesională între reprezentanții bibliotecilor centrale universitare din Iași, Cluj-Napoca, București și Timișoara. Întâlnirile vor oferi participanților ocazia de a discuta despre activitățile și serviciile bibliotecilor universitare, de a împărtăși experiențe și de a identifica noi oportunități de colaborare.

Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spune echipa bibliotecii?

Între 2 și 6 noiembrie 2026, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași vă invită la o nouă ediție a Zilelor BCU!

Sub genericul „Sala de lectură – un univers”, programul reunește lansări de carte, expoziții, prelegeri, dezbateri și întâlniri cu cititorii, într-un spațiu deschis tuturor celor care prețuiesc lectura și cunoașterea.

Programul complet îl găsiți pe site-ul bibliotecii, în pagina dedicată evenimentului.

Intrarea este liberă.

Etichete:
Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea
Emisiuni luni, 2 noiembrie 2026, 21:10

Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea

Aveam amintirile superbe de la Classix Lab 2024 (Codex Caioni, Balkan Tango (acordeon, oboi și flaut la Bojdeuca din Țicău, pe fond de...

Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea
De ziua Radio România Iași – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (02.11.2026)
Emisiuni luni, 2 noiembrie 2026, 16:00

De ziua Radio România Iași – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (02.11.2026)

Alex Aciobăniței (jurnalist cultural, realizator al emisiunilor ”Invitațiile Thaliei”, ”Spectacolul artei”, ”Evreii azi”, autor de...

De ziua Radio România Iași – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (02.11.2026)
#StareaEducației (INTERVIU) „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, proiectul Radio România Muzical care merge la sufletul elevilor. Prof. Antoaneta Luchian: Să stai cinci minute concentrat pe un act sonor mi se pare important și relevant, mai ales în cazul elevilor contemporani care își pierd ușor răbdarea. Cristina Comandașu, manager RRM: Muzica clasică ajută la construirea unei societăți mai frumoase.
Emisiuni luni, 2 noiembrie 2026, 10:36

#StareaEducației (INTERVIU) „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, proiectul Radio România Muzical care merge la sufletul elevilor. Prof. Antoaneta Luchian: Să stai cinci minute concentrat pe un act sonor mi se pare important și relevant, mai ales în cazul elevilor contemporani care își pierd ușor răbdarea. Cristina Comandașu, manager RRM: Muzica clasică ajută la construirea unei societăți mai frumoase.

De 12 ani, proiectul „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, inițiat de Radio România Muzical, contribuie la apropierea copiilor de muzica...

#StareaEducației (INTERVIU) „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, proiectul Radio România Muzical care merge la sufletul elevilor. Prof. Antoaneta Luchian: Să stai cinci minute concentrat pe un act sonor mi se pare important și relevant, mai ales în cazul elevilor contemporani care își pierd ușor răbdarea. Cristina Comandașu, manager RRM: Muzica clasică ajută la construirea unei societăți mai frumoase.
RADIO IAȘI, LA 85 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE, PUNE BAZELE SPAȚIULUI „CARTE DIASPORA” PENTRU ROMÂNII DIN EL MOLAR (COMUNITATEA MADRID), SPANIA
Emisiuni duminică, 1 noiembrie 2026, 12:10

RADIO IAȘI, LA 85 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE, PUNE BAZELE SPAȚIULUI „CARTE DIASPORA” PENTRU ROMÂNII DIN EL MOLAR (COMUNITATEA MADRID), SPANIA

La propunerea Radio Iași, un proiect cultural dedicat românilor din diaspora prinde contur în localitatea El Molar, din zona metropolitană...

RADIO IAȘI, LA 85 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE, PUNE BAZELE SPAȚIULUI „CARTE DIASPORA” PENTRU ROMÂNII DIN EL MOLAR (COMUNITATEA MADRID), SPANIA
Emisiuni duminică, 1 noiembrie 2026, 09:35

(AUDIO-FOTO) Distincții în Spania pentru Radio România Iași, la 85 de ani de existență, și pentru jurnalista Petronela Cotea Mihai

Radio România Iași, parte din Radio România Regional, și realizatoarea de emisiuni Petronela Cotea Mihai au primit Premiile „Ion Heliade...

(AUDIO-FOTO) Distincții în Spania pentru Radio România Iași, la 85 de ani de existență, și pentru jurnalista Petronela Cotea Mihai
Emisiuni duminică, 1 noiembrie 2026, 09:12

(AUDIO) Istoricul Liviu Brătescu a lansat o nouă carte

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în ziua de joi, 29 octombrie 2026, începând cu ora 12, au lansat...

(AUDIO) Istoricul Liviu Brătescu a lansat o nouă carte
Emisiuni sâmbătă, 31 octombrie 2026, 16:31

31 oct, ora 18:00 – Radio Iași la 85 de ani și emisiunea Univers Muzical, realizată de Daniela Vlad/partea I

În prejma aniversării celor 85 de ani de radiofonie la Iași, ilustrăm în prima parte a ediției ideea prezenței radioului în locurile care...

31 oct, ora 18:00 – Radio Iași la 85 de ani și emisiunea Univers Muzical, realizată de Daniela Vlad/partea I
Emisiuni joi, 29 octombrie 2026, 13:35

Sens Unic | Stres și agitație: ce plante ne pot ajuta să încetinim?

Ce plante putem alege în perioadele aglomerate și care sunt mai potrivite pentru timpul zilei sau pentru seară? La „Sens Unic”, Alexandra...

Sens Unic | Stres și agitație: ce plante ne pot ajuta să încetinim?