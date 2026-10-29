Sens Unic | Stres și agitație: ce plante ne pot ajuta să încetinim?

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 13:35

Ce plante putem alege în perioadele aglomerate și care sunt mai potrivite pentru timpul zilei sau pentru seară?

La „Sens Unic”, Alexandra Anița-Baciu a discutat cu Alin Babii, cu pregătire certificată în domeniul fitoterapiei, despre plantele folosite pentru relaxare, prepararea corectă a ceaiurilor și precauțiile de care trebuie să ținem cont.

Ascultați interviul realizat la Radio România Iași: