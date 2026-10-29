Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Sens Unic | Stres și agitație: ce plante ne pot ajuta să încetinim?

Sens Unic | Stres și agitație: ce plante ne pot ajuta să încetinim?

Sens Unic | Stres și agitație: ce plante ne pot ajuta să încetinim?

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 13:35

Ce plante putem alege în perioadele aglomerate și care sunt mai potrivite pentru timpul zilei sau pentru seară?

La „Sens Unic”, Alexandra Anița-Baciu a discutat cu Alin Babii, cu pregătire certificată în domeniul fitoterapiei, despre plantele folosite pentru relaxare, prepararea corectă a ceaiurilor și precauțiile de care trebuie să ținem cont.

Ascultați interviul realizat la Radio România Iași:

 

Etichete:
(AUDIO) Academia Română, Filiala Iași, 80 de ani de excelență, tradiție și spirit creator. Meda Gâlea, despre o carte-document și povestea apariției sale (V)
Emisiuni miercuri, 28 octombrie 2026, 09:28

(AUDIO) Academia Română, Filiala Iași, 80 de ani de excelență, tradiție și spirit creator. Meda Gâlea, despre o carte-document și povestea apariției sale (V)

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc...

(AUDIO) Academia Română, Filiala Iași, 80 de ani de excelență, tradiție și spirit creator. Meda Gâlea, despre o carte-document și povestea apariției sale (V)
#StareaEducației (INTERVIU) Lucian Grigorescu, formator Teach for Romania: Cei mai mulți dintre tineri ies din facultate cu teoria foarte bine învățată, dar niciunul nu se confruntă cu toate provocările din școlile din medii vulnerabile. Practica pedagogică ar trebui să înceapă din anul întâi și să fie în medii diverse. Nu te pregătește nimeni să vezi copii care vin flămânzi la școală, desculț și care n-au sprijin de acasă.
Emisiuni marți, 27 octombrie 2026, 11:53

#StareaEducației (INTERVIU) Lucian Grigorescu, formator Teach for Romania: Cei mai mulți dintre tineri ies din facultate cu teoria foarte bine învățată, dar niciunul nu se confruntă cu toate provocările din școlile din medii vulnerabile. Practica pedagogică ar trebui să înceapă din anul întâi și să fie în medii diverse. Nu te pregătește nimeni să vezi copii care vin flămânzi la școală, desculț și care n-au sprijin de acasă.

Pregătirea teoretică nu este suficientă pentru profesorii care ajung să predea în comunități vulnerabile, unde sărăcia, lipsa sprijinului...

#StareaEducației (INTERVIU) Lucian Grigorescu, formator Teach for Romania: Cei mai mulți dintre tineri ies din facultate cu teoria foarte bine învățată, dar niciunul nu se confruntă cu toate provocările din școlile din medii vulnerabile. Practica pedagogică ar trebui să înceapă din anul întâi și să fie în medii diverse. Nu te pregătește nimeni să vezi copii care vin flămânzi la școală, desculț și care n-au sprijin de acasă.
Dansul, între creativitate și algoritmi
Emisiuni marți, 27 octombrie 2026, 10:27

Dansul, între creativitate și algoritmi

Poate inteligența artificială să fie creativă? Cum ne schimbă algoritmii felul de a gândi, de a învăța și de a crea? Marți, după știrile...

Dansul, între creativitate și algoritmi
Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 27 octombrie 2026, 09:53

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Zbor Academy cu provocări necesare pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani!   Cât...

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 22:33

#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.

Cazurile recente de violență școlară au readus în atenția publică siguranța elevilor în unitățile de învățământ și eficiența...

#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 11:54

(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)

La Iași, în ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a fost...

(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 10:17

Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cât timp petrecem online și cât de conectați mai suntem la viața reală? „Reconnect Iași – de la scroll la conexiuni reale”, proiect...

Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 25 octombrie 2026, 10:20

(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)

Ajunsă la 35 de ani, Direcția 5 este o trupă care nu mai aparține unei singure generații! Direcția 5 a susținut concertul aniversar pe 24...

(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)