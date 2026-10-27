Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)
La Iași, în ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a fost...
#StareaEducației: (INTERVIU) Clubul Logos la FILIT 2026. Prof. Serinella Zara: ”Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care multă lume se ferește, și în familie și în societate.”
La Iași, întâlnirile cu scriitorii îi ajută pe adolescenți să descopere literatura dincolo de paginile cărților. De 13 ani, Clubul Logos,...
(INTERVIU) Marea Neagră, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale NATO. Iulia Joja, expertă în securitate și apărare: „De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, echilibrul militar din Marea Neagră s-a transformat radical. Este nevoie de o strategie regională a Alianței și de investiții în apărarea antidrone.
Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei readuc în prim-plan vulnerabilitățile de securitate...