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Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 09:53

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Zbor Academy cu provocări necesare pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani!
 
Cât de bine îți înțelegi, de fapt, propriile emotii? Vocea ta contează. Dar cum faci să fie și auzită? Sunt doar două dintre workshopurile acestei săptămâni de vacanță.
Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
 
La Zbor, ai tot timpul ceva de explorat. De la networking, evenimente, până la ateliere de dezvoltare, în hub-uri găsești activități care-ți plac. 
 
Ancorați în comunitățile locale din fiecare oraș și conectați la nivel național cu toți tinerii din România.
 
ZborHub comunitatea tinerilor, un spațiu de explorat cu evenimente, workshopuri, ateliere, cursuri, educație financiară, antreprenoriat. (Radio Iași)
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