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Tinerii schimbă ritmul orașului! Concerte și proiecte marca Asociația Culturală Moldavia

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 10:03

Omul care aduce vestea: Asociația Culturală Moldavia și prietenii îi cheamă pe tinerii din Iași la acțiune! Vocea studenților se aude tare prin evenimentele organizate în oraș.

Maria Apopei și Denisa Șunguru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Ce spune organizația?

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 17:00, ne întâlnim la Casa de Cultură a Studenților pentru primul concert din cadrul evenimentului „Sunt tânăr, mă implic”.

Pe scenă vor urca Oțel, DJ Libe și Bogliș, pregătiți să transforme seara într-o experiență de neuitat!

Tânăr în acțiune la Rock’n’ Iași în primele două weekenduri din noiembrie!

„Susține artiștii ieșeni”, trei artiști, trei evenimente și mai multe detalii aici:

 

 

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