Vreme rea în Moldova, cu ploi, precipitații mixte și vânt puternic până miercuri după-amiază

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 10:21

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 27 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 15

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de

1700 m și intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ. Cantitățile de apă vor fi în general de 10…30 l/mp.

Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), la altitudini de peste 1700 m, trecător vor mai fi precipitații slabe mixte.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul și centrul Moldovei, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 60…80 km/h pe crestele montane.