Ministrul sănătăţii susţine dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate şi a spitalizării de zi

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 07:07

Ministerul Sănătăţii va monitoriza săptămânal consumul şi stocurile de medicamente din programele naţionale de sănătate, pentru a preveni întreruperile în aprovizionarea spitalelor.

Ministrul Alexandru Rogobete a anunţat că se urmăreşte şi creşterea rezervelor naţionale de medicamente esenţiale, cu prioritate pentru pacienţii oncologici, cei cu boli cardiovasculare şi afecţiuni rare.

Totodată, Alexandru Rogobete a afirmat la TVR INFO că susţine dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate şi a spitalizării de zi, pentru că pacienţii să poată beneficia de consultaţii şi investigaţii fără internări prelungite, reducând astfel presiunea asupra spitalelor şi timpii de aşteptare.

Alexandru Rogobete: 80% aproximativ din numărul pacienţilor care se prezintă la spital pentru boli cronice, de fapt, au nevoie de ce? Au nevoie de ajustarea tratamentului, au nevoie de monitorizarea stării clinice, în sensul în care verificăm dacă tratamentul funcţionează, au nevoie de investigaţii simple, analize, imagistică şi aşa mai departe sau un simplu consult. Ori pentru asta nu trebuie internat pacientul două, trei zile, cum se obişnuia, îl internăm două, trei zile pentru a-i face analizele. Nu, asta nu este sustenabil. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)