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Sorin Grindeanu: Îi voi propune premierului asumarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental

Sorin Grindeanu: Îi voi propune premierului asumarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 12:06

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că îi va propune premierului ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental.

Afirmaţia a fost făcută după reuniunea Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat.

‘În şedinţa de astăzi a Biroului Permanent Naţional am discutat priorităţile, atât în ceea ce priveşte reforma statului, cât şi în ceea ce priveşte relansarea economică. Spre deosebire de alţii, şi anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face şi cred că lumea nu mai are timp şi nervi pentru dezbateri din acestea interminabile. De aceea, noi vom propune şi îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 – angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităţilor mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetăţeni. Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoş Benea; 2 – angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, şi anume reducerea şi comasarea de agenţii, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu îşi mai justifică existenţa. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacşu’, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple ‘într-un orizont rezonabil de timp, şi anume în următoarele săptămâni, în următoarele luni, adică până în martie 2027’.

‘Evident că la aceste două reforme se va adăuga şi un lucru foarte important – bugetul pe 2027. Aş vedea prioritizarea un pic invers – vorbim de cele două reforme care au, până la urmă, impact şi pe buget şi după aceea vorbim de bugetul pe 2027’, a afirmat acesta. AGERPRES/FOTO Agerpres

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