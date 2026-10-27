În judeţul Bacău, mai multe firme au fost oprite sau suspendate temporar de la activitatea de catering

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 07:51

Siguranţa alimentară a peste 540.000 de elevi, beneficiari ai Programului Naţional „Masă Sănătoasă”, este verificată în această perioadă în cadrul unor controle ample ale inspectorilor sanitari.

În judeţul Bacău, în urma verificărilor, mai multe firme au fost oprite sau suspendate temporar de la activitatea de catering, iar câteva sute de kilograme de alimente au fost retrase definitiv de la consum.

Andreea Negru, prefectul judeţului: În judeţul Bacău au fost verificaţi 19 antreprenori care au contracte cu primăriile din judeţ şi livrează mâncare în 36 de şcoli pentru aproximativ 6.000 de copii. Au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 230.000 de lei, 250 de kilograme de alimente au fost ridicate în vederea a distrugerii, iar cinci antreprenori au avut activitatea suspendată. Foarte grav este faptul că, în patru situaţii, antreprenorii nu deţineau autorizaţie de catering, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost realizată achiziţia pentru aceste servicii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)