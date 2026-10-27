Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » În judeţul Bacău, mai multe firme au fost oprite sau suspendate temporar de la activitatea de catering

În judeţul Bacău, mai multe firme au fost oprite sau suspendate temporar de la activitatea de catering

În judeţul Bacău, mai multe firme au fost oprite sau suspendate temporar de la activitatea de catering

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 07:51

Siguranţa alimentară a peste 540.000 de elevi, beneficiari ai Programului Naţional „Masă Sănătoasă”, este verificată în această perioadă în cadrul unor controle ample ale inspectorilor sanitari.

În judeţul Bacău, în urma verificărilor, mai multe firme au fost oprite sau suspendate temporar de la activitatea de catering, iar câteva sute de kilograme de alimente au fost retrase definitiv de la consum.

Andreea Negru, prefectul judeţului: În judeţul Bacău au fost verificaţi 19 antreprenori care au contracte cu primăriile din judeţ şi livrează mâncare în 36 de şcoli pentru aproximativ 6.000 de copii. Au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 230.000 de lei, 250 de kilograme de alimente au fost ridicate în vederea a distrugerii, iar cinci antreprenori au avut activitatea suspendată. Foarte grav este faptul că, în patru situaţii, antreprenorii nu deţineau autorizaţie de catering, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost realizată achiziţia pentru aceste servicii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Suedia interzice utilizarea ChatGPT şi a modelului Claude pe computerele de serviciu ale guvernului
Prim plan marți, 27 octombrie 2026, 07:43

Suedia interzice utilizarea ChatGPT şi a modelului Claude pe computerele de serviciu ale guvernului

Angajaţii guvernului Suediei nu mai pot utiliza versiunile bazate pe browser ale serviciilor ChatGPT de la OpenAI sau Claude de la Anthropic pe...

Suedia interzice utilizarea ChatGPT şi a modelului Claude pe computerele de serviciu ale guvernului
O reţea de sabotaj coordonată din Rusia a fost implicată în incendiul de luna trecută din apropierea societăţii Carfil din Braşov
Prim plan marți, 27 octombrie 2026, 07:35

O reţea de sabotaj coordonată din Rusia a fost implicată în incendiul de luna trecută din apropierea societăţii Carfil din Braşov

O reţea de sabotaj coordonată din Rusia a fost implicată în incendiul de luna trecută din apropierea societăţii Carfil din Braşov, filială a...

O reţea de sabotaj coordonată din Rusia a fost implicată în incendiul de luna trecută din apropierea societăţii Carfil din Braşov
Ministrul sănătăţii susţine dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate şi a spitalizării de zi
Prim plan marți, 27 octombrie 2026, 07:07

Ministrul sănătăţii susţine dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate şi a spitalizării de zi

Ministerul Sănătăţii va monitoriza săptămânal consumul şi stocurile de medicamente din programele naţionale de sănătate, pentru a preveni...

Ministrul sănătăţii susţine dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate şi a spitalizării de zi
Rectorul UAIC, Liviu-George Maha: Alexandru Toader nu va mai susține cursuri la UAIC, indiferent de evoluția măsurii preventive
Prim plan luni, 26 octombrie 2026, 18:20

Rectorul UAIC, Liviu-George Maha: Alexandru Toader nu va mai susține cursuri la UAIC, indiferent de evoluția măsurii preventive

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a adoptat noi măsuri în cazul Alexandru Toader, pentru a proteja studenții și a asigura...

Rectorul UAIC, Liviu-George Maha: Alexandru Toader nu va mai susține cursuri la UAIC, indiferent de evoluția măsurii preventive
Prim plan luni, 26 octombrie 2026, 17:55

România a cumpărat remorchere inutile când apa scade pe Dunăre; patru funcţionari – trimişi în judecată

Patru funcţionari publici de la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi au fost trimişi în judecată de Parchetul European în...

România a cumpărat remorchere inutile când apa scade pe Dunăre; patru funcţionari – trimişi în judecată
Prim plan luni, 26 octombrie 2026, 17:15

Forumul Regional Economic USA–România, Iași 2026: Iașiul a devenit, timp de trei zile, puntea de afaceri dintre România și Statele Unite

Forumul Regional Economic USA–România, Iași 2026: Iașiul a devenit, timp de trei zile, puntea de afaceri dintre România și Statele Unite...

Forumul Regional Economic USA–România, Iași 2026: Iașiul a devenit, timp de trei zile, puntea de afaceri dintre România și Statele Unite
Prim plan luni, 26 octombrie 2026, 14:01

Serviciile de urgenţă şi ambulanţă din întreaga ţară vor primi o finanţare suplimentară de 150 de milioane de lei

Serviciile de urgenţă şi cele de ambulanţă din întreaga ţară vor primi o finanţare suplimentară de 150 de milioane de lei. Măsura vine în...

Serviciile de urgenţă şi ambulanţă din întreaga ţară vor primi o finanţare suplimentară de 150 de milioane de lei
Prim plan luni, 26 octombrie 2026, 13:58

RetuRo: Peste 4,1 miliarde de ambalaje SGR, returnate în primele nouă luni din 2026

Peste 4,1 miliarde de ambalaje cu simbolul SGR au fost returnate în primele nouă luni ale acestui an, numai în cel de-al treilea trimestru fiind...

RetuRo: Peste 4,1 miliarde de ambalaje SGR, returnate în primele nouă luni din 2026