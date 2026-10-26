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România a cumpărat remorchere inutile când apa scade pe Dunăre; patru funcţionari – trimişi în judecată

România a cumpărat remorchere inutile când apa scade pe Dunăre; patru funcţionari – trimişi în judecată

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2026, 17:55

Patru funcţionari publici de la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi au fost trimişi în judecată de Parchetul European în legătură cu achiziţia frauduloasă din bani europeni a două remorchere pentru Dunărea de Jos, devenite inutile atunci când nivelul apei scade.

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a trimis în judecată, la Tribunalul Iaşi, patru funcţionari publici din cadrul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi, o persoană fizică şi o societate comercială în legătură cu achiziţia frauduloasă a două remorchere pentru Dunărea de Jos.

Proiectul a beneficiat de o finanţare din partea UE în valoare de aproximativ 7 milioane de euro, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conform unui comunicat al EPPO, cele două remorchere polivalente, dotate pentru navigaţia în condiţii de gheaţă, erau destinate navigaţiei fluviale – inclusiv în perioadele cu nivel scăzut al apei – şi acordării de asistenţă navelor aflate în dificultate. Cu toate acestea, caietul de sarcini al licitaţiei a inclus cerinţe tehnice specifice navelor maritime, deşi remorcherele erau destinate căilor navigabile interioare. Această condiţie a restrâns cercul ofertanţilor eligibili şi a favorizat o singură societate comercială.

Remorcherele au fost livrate în anul 2021, având un pescaj real (adâncimea necesară unei nave pentru a naviga în siguranţă) de 2,6 metri, depăşind astfel limita maximă de doi metri prevăzută în contract. În ciuda acestui fapt, cei patru funcţionari publici au recepţionat navele şi au semnat procesele-verbale de recepţie finală, atestând în mod fals că acestea îndeplinesc cerinţele tehnice.

Din cauza pescajului mai mare, remorcherele pot fi utilizate în siguranţă doar atunci când nivelul apei este suficient de ridicat pe ruta prevăzută, ceea ce limitează posibilitatea folosirii lor pe Dunăre, în special în perioadele cu nivel scăzut al apei.

O persoană fizică şi o societate comercială sunt, de asemenea, acuzate că au sprijinit această schemă infracţională.

Se estimează că frauda a cauzat un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de euro bugetului UE.

În cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani şi zece ani şi jumătate. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)

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