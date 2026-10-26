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(AUDIO) Romanul „Camping”, de Lavinia Braniște, desemnat cea mai îndrăgită carte a anului 2025

(AUDIO) Romanul „Camping”, de Lavinia Braniște, desemnat cea mai îndrăgită carte a anului 2025

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 06:31

Scriitoarea Lavinia Braniște a obținut Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2025, cu romanul „Camping”, publicat la Editura Polirom.

Anunțul a fost făcut aseară, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, în ultima zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT.

Câștigătoarea a fost desemnată de un juriu format din elevi de liceu, coordonați de unsprezece profesori. Pe lista finaliștilor s-au mai aflat romane semnate de Simona Antonescu, Iulian Bocai, Cristian Fulaș și Vlad Zografi.

Organizatorii au subliniat că votul liceenilor demonstrează interesul tinerilor pentru literatura contemporană.

La rândul său, scriitoarea Lavinia Braniște a declarat că în ciuda tuturor dificultăților de ordin economic sau politic, traversăm un moment bun pentru literatură: ”Mă bucur că acest roman a fost nu doar citit, ci și dezbătut. Sper că au fost discuții interesante, sper să fie citit în continuare și acesta, dar și celelalte cărți nominalizate, și mă bucur mult că avem un moment atât de bun, aș spune eu, pentru literatura română. Suntem la XIV-a ediție de FILIT, sunt la 20 de ani de la debutul meu în volum, în 2006, deci dacă ne gândim un pic, ne oprim așa un pic, ne tragem sufletul și ne gândim de unde venim și ce drum lung am avut de parcurs, noi toți împreună, scriitori, editori, cititori, elevi, instituții, cred că în ciuda a tuturor crizelor, a ostilității mediului legislativ, a tuturor lucrurilor de care ne plângem atât de mult, suntem totuși într-un moment bun, cărțile noastre sunt citite, sunt discutate și mă bucur mult și vă mulțumesc tuturor încă o dată.”

Tot aseară, proiectul cultural ALECART a primit Premiul Special pentru Promovarea Culturii și Literaturii, acordat de Consiliul Județean Iași, în cadrul galei FILIT, desfășurată la Teatrul Național din Iași.

Distincția recompensează activitatea de promovare a literaturii și implicarea generațiilor de liceeni și studenți în viața culturală, de-a lungul celor 18 ani de existență ai ALECART.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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