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„Aici, Cinema Junior” – episodul #14

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 12:23


Proiectul „Aici, Cinema Junior” continuă în această toamnă la Cinema Ateneu cu o nouă ediție sâmbătă, 31 octombrie 2026, de la ora 13:00. Cei mici și părinții/bunicii sunt invitați să ia parte la vizionarea în premieră a filmului Mia și școala de monștri / Monster Mia (regia Verena Fels) și la o discuție despre actorie, curaj și integrare cu profesoara de teatru Ana Hegyi.

„Este un moment așteptat de întreaga noastră echipă: reluăm proiectul cu o ediție specială de Halloween! Copiii sunt invitații noștri de onoare și îi asigurăm că am pregătit surprize pe măsura entuziasmului lor. Abia așteptăm să vedem sala plină de culoare și fantezie, așa că îi provocăm pe cei mici să vină costumați în personajele lor preferate.” – Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu

Filmul ediției: Mia și școala de monștri / Monster Mia

Bilete: cinemaiasi.ro/film/monster-mia/

Preț bilet: 25 de lei

Mia și șobolanul ei de companie Quentin sosesc la Rotwood Academy după ce copila fusese exmatriculată. Aici este singurul om dintr-o clasă plină de monștri și trebuie să se pună bine cu toți, ca să-l înfrunte pe directorul Van Vlad, care urăște oamenii din tot sufletul.

Invitat special: profesoara de teatru Ana Hegyi

Ana Hegyi este actriță și profesoară de teatru, absolventă a Facultății de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași (specializarea Artele Spectacolului de Teatru), unde și-a completat pregătirea academică și cu studii de masterat. Activitatea sa artistică și pedagogică include roluri pe scena Ateneului din Iași, colaborări cu Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, precum și coordonarea atelierelor de actorie pentru copii și tineri (la Palatul Copiilor Iași și în alte cadre educaționale), alături de participarea ca profesor coordonator de trupe de teatru la festivaluri internaționale. 

Despre proiect

        „Aici, Cinema Junior”, o inițiativă Cinema Ateneu Iași care marchează un an complet de ediții dedicate copiilor și părinților. Îmbină proiecțiile de film cu întâlniri educative alături de profesioniști din domeniul artistic. Proiectul cultivă gustul pentru artă, dialog și imaginație încă de la vârste fragede. După edițiile precedente, care i-au adus în fața publicului pe Ada Lupu, Olimpia Melinte, Tudor Botezatu, Codrin Dănilă, Dani Popa, Irina-Margareta Nistor și Alexandra Paftală, continuăm cu aceeași misiune: să transformăm sala de cinema într-un loc magic, unde poveștile prind viață, iar copiii învață, se joacă și descoperă lumea filmului cu bucurie.

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