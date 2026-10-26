Expoziția „Matisse la Palat” Iași, Palatul Culturii, 3 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 12:27





Anul 2026 s-a transformat într-un adevărat an aniversar dedicat lui Henri Matisse, marile muzee din întreaga lume sărbătorindu-i moștenirea artistică printr-o serie impresionantă de expoziții majore.

Pictura lui Henri Matisse ajunge la Palatul Culturii din Iași, oferind publicului ocazia de a descoperi universul artistic al unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai artei moderne, în cadrul expoziției „Matisse la Palat”.

Organizată la Muzeul de Artă, în Sala Tezaur, în perioada 3 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, evenimentul expozițional aduce în prim-plan lucrări din Colecția av. George Șerban, sub curatoriatul dr. Alexandru Constantin Chituță. Vernisajul va avea loc marți, 3 noiembrie 2026, ora 14.00.

„Arta nu ar trebui să fie o problemă tulburătoare sau plină de griji. Ea ar trebui să fie, pentru muncitorul intelectual, pentru omul de afaceri ca și pentru artist, un refugiu liniștitor, ceva analog unui fotoliu bun care oferă relaxare fizică după oboseală”, afirma Henri Matisse.

Expoziția „Matisse la Palat” propune o incursiune profundă în universul vizual al lui Henri Matisse, unul dintre titanii care au redefinit radical destinele artei secolului XX. Recunoscut ca lider spiritual al Fovismului și maestru incontestabil al culorii, Matisse nu s-a mulțumit niciodată cu formulele de succes deja cucerite. Parcursul expozițional dezvăluie un spirit liber, aflat într-o mișcare perpetuă, capabil să transforme crizele de creație și limitările fizice în cele mai mari triumfuri ale modernismului.

După ce anul acesta Palatul Culturii a găzduit o serie de expoziții ca Picasso, Brâncuși, Klimt și Giotto, toamna aceasta este dedicată lui Matisse.

Evenimentul va fi deschis in în ziua în care se împlinesc 72 de ani de la decesul artistului (3 noiembrie 1954).

Proiectul curatorial este structurat în jurul a patru axe fundamentale care marchează evoluția și moștenirea artistului: Intimitatea Atelierului și Depășirea Crizei:

De la geometrii riguroase și naturi moarte, până la perioadele dificile de stagnare productivă din anii 1930, expoziția analizează modul în care Matisse își recalibrează tehnica. Fotografiile de epocă, scrisorile și schițele pregătitoare demonstrează cum izolarea și introspecția au funcționat ca un catalizator pentru renașterea sa artistică. Pentru Matisse, atelierul nu a fost un simplu decor, ci un organism viu, o extensie a propriei minți. Portretul ca Teatru Vizual: Odalisca pe fotoliu

Cea de-a doua secțiune explorează faimoasa perioadă din anii 1920 petrecută la Nisa, dominată de tema odaliscelor. Punctul focal îl reprezintă compozițiile tip „Odaliscă pe fotoliu”, unde Matisse își orchestrează minuțios atelierul transformat în serai modern. Modelul, cufundat leneș în pliurile unui fotoliu, nu mai este un simplu element anatomic studiat clasic, ci fuzionează complet cu geometria piesei de mobilier. Dungile fotoliului, arabescurile textilelor din fundal și curbele corpului feminin au o greutate vizuală egală. Prin acest tratament revoluționar, Matisse dizolvă ierarhia tradițională dintre subiect și fundal, transformând nudul exotic într-un pretext magistral pentru un experiment pur decorativ, ritmat și bidimensional.

Forme Decupate: Grădina Ultimilor Ani

Expoziția culminează cu perioada târzie (1941–1954), o epocă în care, imobilizat la pat, artistul inventează un limbaj vizual absolut nou: „sculptura în culoare” sau tehnica guașelor decupate (paper cut-outs). Renunțând la pensulă în favoarea foarfecii, Matisse decupează direct din pânze viu colorate, dând naștere unor compoziții monumentale pline de vitalitate, ritm și poezie. Formele organice, amintind de alge, păsări sau nuduri, transformă suferința fizică într-o celebrare exuberantă a vieții.

Nudul Albastru: Spațiu, Volum și Culoare Absolut.

O componentă centrală a expoziției este dedicată cercetărilor sale asupra formei umane, având ca punct culminant seria monumentală „Nud albastru” (Nu bleu). Aici, Matisse operează o revoluție conceptuală: albastrul nu mai este o simplă opțiune cromatică, ci devine substanță, volum și spațiu în sine. Prin decupaje radicale și contururi sinuoase, artistul elimină detaliile anatomice de dragul unei esențializări absolute. Silueta feminină, suspendată într-un vid alb, capătă o prezență sculpturală, demonstrând cum o singură culoare poate exprima simultan masă, mișcare, profunzime și o infinită stare de grație.

Această expoziție este o invitație deschisă în „grădina” înfloritoare a unui creator care a căutat neîncetat armonia absolută. Fiecare lucrare, de la primele litografii și desene până la compoziții grandioase, este o dovadă a modului în care arta poate aduce ordine, liniște și bucurie pură într-o lume aflată în permanentă schimbare.