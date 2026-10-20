CRONOGRAFIA FIRELOR – O istorie de familie țesută în memoria timpului Expoziție de goblenuri / Daniela Lariu-Rusu

Publicat de Andreea Drilea, 20 octombrie 2026, 12:28





Muzeul „Poni-Cernătescu” organizează în perioada 30 octombrie – 6 noiembrie 2026, expoziția de goblenuri „CRONOGRAFIA FIRELOR – O istorie de familie țesută în memoria timpului”, semnată de Daniela Lariu-Rusu.

Expoziția propune publicului o incursiune într-un univers artistic în care firul, culoarea și răbdarea lucrului manual se întâlnesc cu memoria, emoția și istoria personală. Goblenurile expuse devin mai mult decât simple obiecte decorative, ele construiesc o cronică vizuală a timpului, în care fiecare imagine poate păstra o amintire, o stare, o poveste de familie sau o clipă desprinsă din trecut.

Prin titlul „Cronografia firelor”, expoziția sugerează tocmai această relație dintre timp și țesătură: fiecare fir așezat cu migală contribuie la alcătuirea unei imagini, iar fiecare imagine devine parte a unei memorii afective. În această perspectivă, goblenul capătă valoarea unui document sensibil al trecerii timpului și al continuității între generații.

Demersul artistic al Danielei Lariu-Rusu pune în lumină caracterul laborios și intim al acestei forme de expresie, readucând în atenția publicului frumusețea lucrului realizat cu răbdare și migală. Fiecare lucrare invită la contemplare și la redescoperirea unei relații speciale dintre artă, meșteșug, memorie și identitate.

Vernisajul va avea loc vineri, 30 octombrie 2026, ora 16.00, la Muzeul „Poni-Cernătescu”, expoziția fiind prezentată de: doctorand Georgiana Claudia Irimiea – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor; dr. ing. Monica Nănescu, șef Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Ana Alexoaie-Conache, artist vizual.

Muzeul „Poni – Cernătescu”, situat în Iași, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 7B, este parte a Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și poate fi vizitat de marți până sâmbătă, între orele 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).