Palatul Culturii: Programul de ghidaje tematice va fi lansat de Ziua Națională

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță lansarea programului de ghidaje tematice în muzeele din Palatul Culturii ca parte a strategiei de mediere culturală având la bază expozițiile permanente și temporare organizate în acest edificiu simbol al orașului Iași.

Startul acestui program va fi dat cu prilejul Zilei Naționale a României, când nu doar vizitarea muzeelor Complexului este gratuită, ci și participarea la ghidajul btematic susținut de muzeograf dr. Ioan Iațcu în expoziția „Obiecte călătoare”, organizată de Muzeul de Istorie a Moldovei în parteneriat cu Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Română-Filiala Iași.

Ghidajul tematic va fi susținut în fiecare zi din intervalul 1-6 decembrie 2026, cu începere de la ora 12.00, pentru grupuri de maxim 50 de persoane, punctul de întâlnire fiind Holul de onoare al Palatului Culturii.

Prețul unui bilet este de 35 RON, cu excepția zilei de 1 decembrie când accesul va fi gratuit.

(Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași)