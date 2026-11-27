(AUDIO) O profesoară de la o școală specială din Iași a fost lovită de un elev cu cerințe educaționale speciale în timpul orei

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 12:03

O profesoară de la o școală specială din Iași a fost lovită de un elev cu cerințe educaționale speciale în timpul orei.

Incidentul s-a petrecut la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” din Iaşi, la o clasă de a V-a, iar cadrul didactic a sesizat Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar, care a atras atenția asupra numărului prea mare de elevi din clasă şi a lipsei personalului specializat.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a declarat, pentru postul nostru de radio, că profesoara a fost agresată fizic de un elev cu deficiență mentală moderată, iar în clasa respectivă sunt 13 elevi, deşi efectivul legal aplicabil este de opt.

Laviniu Lăcustă: Noi intuim că, de fapt, toate aceste efective de elevi și supraaglomerări de clase au legătură cu toate aceste constrângeri financiare pe care le invocă, dar sunt zone în care nu poți să te joci nici cu elevii, care, apropo, nu au nicio vină. Sunt elevi cu CES, pe care societatea trebuie să îi susțină, societatea, statul, ministerul, pentru că nici familiile astea nu e normal să se lupte singure, pe de o parte. Pe de altă parte, legiuitorul a prevăzut o serie de legi care să aibă în vedere exact aceste dificultăți care pot apărea și printre ele se numără și un efectiv mai mic la astfel de clase. Cazul de față, așa cum vă spuneam, vorbim de 8 elevi care ar fi trebuit să-i avem acolo. După cum se știe, vorbim de 13 elevi, lucru care este anormal.

USLIP Iași solicită celor doi miniştri ai Educaţiei să ia act de încălcarea prevederilor legale privind efectivele de elevi, precum şi de lipsa personalului de sprijin necesar în unităţile de învăţământ și anunţă că va acţiona în instanţă Ministerul Educaţiei.

Directorul Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” din Iaşi, Andrei Mocanu, a confirmat că incidentul s-a petrecut în timpul orei, când elevul a refuzat să răspundă unor sarcini educative şi a lovit-o cu pumnul în piept pe profesoara dirigintă. El a susținut că incidentul este tratat cu maximă seriozitate.

Andrei Mocanu: Vorbim despre un efectiv de 10 elevi la începutul anului școlar. Efectivul a fost recalibrat cu 3 elevi veniți prin orientare școlară, prin Centrul Județean CJRAE. 3 elevi veniți din județ au orientare către școala noastră, iar noi avem obligativitatea de a-i primi. Nu putem refuza astfel de copii care vin cu orientare școlară către noi. De aceea avem acest efectiv școlar de 13 la momentul actual. Am ajuns la această situație pentru că la începutul anului școlar nu s-a luat în considerare că la clasa a 5-a vin copii cu eșec repetat din învățământul de masă și nu s-a propus în planul de școlarizare anul trecut o clasă în plus, dar vom face demersurile pentru că în noul an școlar să putem include o clasă și să putem despărți efectivul acesta de 13 pentru clasa a VI-a.

Andrei Mocanu mai spune că elevii au nevoie de o încadrare în funcţie de tipul şi gradul deficienţei, astfel că nu pot fi mutaţi pur şi simplu într-o altă clasă.

Directorul mai precizează că la clasă există o echipă multidisciplinară, din care fac parte şi profesori de psihopedagogie specială şi kinetoterapie, iar anumite activităţi se desfăşoară în parteneriat cu profesorii educatori. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO imagine generată cu AI/ ilustrativă)