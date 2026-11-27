(AUDIO) Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din județul Botoșani intră în etapa de implementare

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 09:20

Potrivit autorităților județene, pe 16 decembrie va fi semnat contractul de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar din acel moment operatorul Nova Apaserv poate începe licitațiile pentru cele 16 contracte de lucrări.

Investiția se cifrează la aproape 160 de milioane de euro și se află în atenția autorităților de aproximativ 12 ani.

Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime: Pe 16 decembrie semnăm, după 12 ani, cel mai mare contract pe rețelele de apă. Suntem ultimii din România, dar, dacă nu înțelegea domnul premier, când era o supracontractare și la apă, de la 2,7 miliarde de buget la 7 miliarde, noi nu mai intrăm acolo. Doar că a înțeles tema, nu doar că Botoșaniul… A înțeles tema că am fost de două ori la domnia sa, a înțeles tema și a decis în așa fel încât, în decembrie, semnăm această lucrare.

Proiectul vizează lucrări de amploare în municipiile Botoșani și Dorohoi, în orașele Flămânzi și Darabani, dar și în zeci de comune, printre care Cristești, Bălușeni și Copălău.

Vor fi construite și extinse conducte de alimentare cu apă și rețele de canalizare, astfel încât, până la sfârșitul anului 2029, toate gospodăriile din zonele cuprinse în proiect să aibă acces la apă potabilă, iar rețeaua de canalizare să acopere cel puțin 98% din teritoriu.

O altă componentă importantă este digitalizarea sistemului. Vor fi instalate tehnologii care permit monitorizarea în timp real a rețelelor și identificarea pierderilor de apă. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)