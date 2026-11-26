Comunitatea medicală își alege medicii laureați la Gala din acest an

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 13:08

Colegiul Medicilor Iași organizează luni, 14 decembrie 2026, cea de-a IX-a ediție a Galei „Medicii împreună pentru comunitate”, eveniment anual dedicat comunității medicale ieșene.

Gala va avea loc în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași și va reuni decernarea distincțiilor pentru membrii Colegiului care s-au remarcat prin merite deosebite în activitatea și dezvoltarea profesională, o pauză de socializare și un spectacol de operă.

Programul serii începe la ora 16.00, iar seara se încheie cu spectacolul de operă „Don Pasquale” de Gaetano Donizetti, oferit de Opera Națională Română Iași.

Laureații sunt aleși de comunitatea medicală

Se acordă trei distincții: Excelența în practica medicală (patru nominalizați), Contribuții deosebite la dezvoltarea profesiei medicale (trei nominalizați) și Tânărul Medic al Anului (patru nominalizați). Nominalizările au fost făcute de către medici și depuse între 12 octombrie și 9 noiembrie 2026. Laureații vor fi desemnați prin votul membrilor Colegiului, deschis până joi, 3 decembrie 2026, inclusiv.

Votul se desfășoară exclusiv online și este confidențial: membrii Consiliului au acces doar la numărul persoanelor care au votat, nu și la opțiunile individuale.

„Premiem acei oameni care sunt reprezentativi pentru noi, pentru formarea noastră. Premiem mentorii noștri, premiem acei oameni cărora le datorăm o bună parte din ceea ce suntem capabili să oferim pacienților noștri astăzi. Suntem un corp profesional cu foarte multe specialități, cu foarte multe interese profesionale. Astfel, avem șansa ca oamenii de valoare să fie identificați și apoi celebrați”, a explicat prof. dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor Iași.

Fondurile strânse în cadrul galei vor ajuta mamele și copiii aflați în situații de vulnerabilitate, beneficiari ai serviciilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași, pentru ca mamele să își poată crește copiii în siguranță și cu demnitate. Donațiile se pot face online, pe doneaza.colegiulmediciloriasi.ro, sau în numerar, la sediul Colegiului Medicilor Iași din Bd. Carol I nr. 5.

Medicii nominalizați, ediția 2026, în ordine alfabetică, în cadrul fiecărei categorii

Categoria Excelența în practica medicală

Prof. univ. dr. Adrian Constantin Covic – medic primar nefrologie și medicină internă, profesor la UMF „Grigore T. Popa” Iași și coordonator al Compartimentului de Transplant Renal din cadrul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași Șef lucrări dr. Corneliu Moroșanu – medic primar chirurgie generală și chirurgie vasculară, activează în cadrul Compartimentului de Transplant Renal al Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași Prof. univ. dr. Vladimir Poroch – medic primar chirurgie generală, cu atestat în îngrijiri paliative, profesor la UMF „Grigore T. Popa” Iași și șef al Secției de Îngrijiri Paliative din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași Prof. univ. dr. Grigore Tinică – medic primar chirurgie cardiovasculară, Profesor la UMF „Grigore T. Popa” Iași și manager al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iași

Categoria Contribuții deosebite la dezvoltarea profesiei medicale

Prof. univ. dr. Mihail Dan Cobzeanu – medic primar ORL și șef al Clinicii ORL din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași Dr. Grigore-Florin Moldovan – medic primar medicină de familie în comuna Bivolari, județul Iași Șef lucrări dr. Bogdan Novac – medic primar urologie, șef al Departamentului de Urologie și coordonator al Programului de Chirurgie Robotică din cadrul Spitalului Elytis Iași

Categoria Tânărul Medic al Anului