Acces gratuit la muzeele Complexului Muzeal Național „Moldova”, cu ocazia Zilei Naționale

Cu prilejul Zilei Naționale a României, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să sărbătorească împreună această zi specială, printr-o incursiune în istoria, arta, cultura și patrimoniul național, oferind acces gratuit la muzeele din structura sa.

Astfel, marți, 1 decembrie 2026, vizitatorii vor putea trece pragul următoarelor muzee:

Palatul Culturii – Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul de Artă (Galeria de Artă Europeană și expoziția „Matisse la Palat”);

Muzeul Unirii;

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”;

Muzeul „Poni-Cernătescu”;

Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa;

Muzeul Viei și Vinului de la Hârlău.

Toate aceste obiective muzeale vor fi deschise în intervalul orar 10.00 – 17.00, ultima intrare fiind permisă la ora 16.30.

Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni este închis pentru public în perioada 30 noiembrie 2026 – 28 februarie 2027.

De asemenea, pe 1 decembrie 2026, în intervalul orar 18.00 – 22.00, fațada Palatului Culturii va fi iluminată în culorile drapelului național, în semn de omagiu adus Zilei Naționale a României.

Vă invităm să marcați această zi de sărbătoare, printr-o întâlnire cu valorile istoriei și patrimoniului nostru cultural, într-un demers de redescoperire și prețuire a identității naționale.